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NBA: veja onde assistir o jogo Pistons x Cavaliers do Jogo 7

Jogo começa às 21h

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
onde assistir o jogo Pistons x Cavaliers Getty Images

A série das semifinais da Conferência Leste da NBA se resume a este momento decisivo. Após empatar a série, o Detroit Pistons recebe o Cleveland Cavaliers para o Jogo 7. O duelo acontece no Rocket Arena, a partir das 21h.

O jogo de domingo acontece depois que os Pistons forçaram o Jogo 7 com uma atuação dominante na sexta-feira. A sólida vitória por 21 pontos no Jogo 6 foi liderada, como sempre, por Cade Cunningham , além de um duplo-duplo redentor de Jalen Duren após uma atuação ruim no Jogo 5.

Como o time número 1 do Leste, o Detroit agora encerra a série com a vantagem de jogar em casa, tentando compensar a última atuação em casa, uma derrota na prorrogação com uma polêmica não marcação de falta que impediu os Pistons de vencerem no tempo regulamentar. (A liga posteriormente manteve a decisão da não marcação em seu relatório dos últimos dois minutos.)

O vencedor desta série enfrentará o New York Knicks, que vem embalado após varrer o Philadelphia 76ers.

O elenco do Detroit Pistons para a temporada conta com uma base jovem e nomes experientes em diferentes posições da quadra. Entre os armadores, a equipe tem Cade Cunningham como principal destaque, além de Daniss Jenkins e Marcus Sasser na rotação. Nas alas de armação, o time reúne jogadores como Caris LeVert, Chaz Lanier, Kevin Huerter e Javonte Green, ampliando as opções ofensivas e defensivas.

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Já no setor de alas, o Pistons aposta em atletas como Ron Holland II, Ausar Thompson e Tobias Harris, além de Paul Reed, Wendell Moore Jr., Dario Saric, Bobi Klintman, Tolu Smith e Duncan Robinson. No garrafão, a franquia conta com Jalen Duren, Isaac Jones e Isaiah Stewart para reforçar a disputa nos rebotes e a proteção defensiva.

O Cleveland Cavaliers também chega com um elenco recheado de estrelas e peças de apoio importantes. Na armação, o time tem Sam Merrill, Dennis Schroder, Craig Porter Jr. e Tyrese Proctor. Entre os ala-armadores, os principais nomes são James Harden e Donovan Mitchell, acompanhados de Max Strus, Keon Ellis, Jaylon Tyson e Darius Brown II.

Nas alas, o Cavaliers conta com Riley Minix, Emanuel Miller, Tristan Enaruna, Larry Nance Jr., Dean Wade e Nae’Qwan Tomlin. Já entre os pivôs, a equipe aposta na força de Evan Mobley e Jarrett Allen, além de Thomas Bryant e Olivier Sarr para compor a rotação no garrafão.

Transmissão do Jogo 7 Pistons x Cavaliers

O jogo entre o Pistons e Cavaliers está marcado para as 21h (horário de Brasília). A transmissão é da Amazon Prime e NBA League Pass, streaming oficial da liga.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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