O primeiro jogo entre as versões 2025-26 dos Celtics e dos Lakers está marcado para sexta-feira, 5 de dezembro, no TD Garden, em Boston

Onde assistir ao jogo da NBA do Lakers e Celtics hoje e palpites

O Los Angeles Lakers enfrenta o Boston Celtics em jogo da NBA hoje à noite, 5 de dezembro. A partida está marcada para começar às 21h (horário de Brasília). A rivalidade entre eles é a maior já produzida pela NBA , com mais títulos da liga conquistados por ambos os times do que por qualquer outro.

Por isso, é sempre especial quando o Boston Celtics enfrenta o Los Angeles Lakers , seja em um dos dois confrontos anuais da temporada regular ou nos 12 encontros nas finais da NBA, um recorde.

Onde vai passar o jogo do Lakers e Celtics

Os fãs podem assistir ao jogo gratuitamente online, aproveitando o período de teste grátis oferecido pelo Prime Video. O Boston Celtics receberá o Los Angeles Lakers na sexta-feira, 5 de dezembro, às 21h, no TD Garden.

Os fãs brasileiros também podem assistir pela NBA Pass, streaming oficial da liga de basquete norte-americano.

Os Lakers chegam a este confronto com um recorde de 16 vitórias e 5 derrotas, e vêm de uma vitória por 123 a 120 contra o Toronto.

Para vencer o jogo de hoje à noite, os Lakers precisarão contar com seu armador Austin Reaves. Ele tem uma média de quase 29 pontos por jogo nesta temporada, liderando o ataque de Los Angeles.

Reaves vem de uma atuação incrível com 44 pontos, então ele buscará dar continuidade ao seu sucesso ofensivo esta noite.

Os Celtics chegam a este confronto com um retrospecto de 13 vitórias e 9 derrotas, tendo vencido três jogos consecutivos. Em sua partida mais recente, os Celtics derrotaram o Washington por 146 a 101.

Para vencer esta partida, os Celtics precisarão de uma grande atuação de seu armador Derrick White. Ele tem uma média de 17 pontos por jogo, o que o torna um dos principais cestinhas de Boston.

Vale destacar que White também lidera a equipe em assistências neste ano.

Previsões

A movimentação de bola e a defesa em meia quadra de Boston inclinam a balança a seu favor, a menos que Reaves tenha outra atuação memorável.

Previsão: Celtics 115, Lakers 108