Basquete

Onde assistir ao jogo da NBA do Lakers e Celtics hoje e palpites

O primeiro jogo entre as versões 2025-26 dos Celtics e dos Lakers está marcado para sexta-feira, 5 de dezembro, no TD Garden, em Boston

Escrito por Anny Malagolini
jogo celtics lakers DCI

O Los Angeles Lakers enfrenta o Boston Celtics em jogo da NBA hoje à noite, 5 de dezembro. A partida está marcada para começar às 21h (horário de Brasília). A rivalidade entre eles é a maior já produzida pela NBA , com mais títulos da liga conquistados por ambos os times do que por qualquer outro.

Por isso, é sempre especial quando o Boston Celtics enfrenta o Los Angeles Lakers , seja em um dos dois confrontos anuais da temporada regular ou nos 12 encontros nas finais da NBA, um recorde.

Onde vai passar o jogo do Lakers e Celtics

Os fãs podem assistir ao jogo gratuitamente online, aproveitando o período de teste grátis oferecido pelo Prime Video. O Boston Celtics receberá o Los Angeles Lakers na sexta-feira, 5 de dezembro, às 21h, no TD Garden.

Os fãs brasileiros também podem assistir pela NBA Pass, streaming oficial da liga de basquete norte-americano.

Os Lakers chegam a este confronto com um recorde de 16 vitórias e 5 derrotas, e vêm de uma vitória por 123 a 120 contra o Toronto.

Para vencer o jogo de hoje à noite, os Lakers precisarão contar com seu armador Austin Reaves. Ele tem uma média de quase 29 pontos por jogo nesta temporada, liderando o ataque de Los Angeles.

Reaves vem de uma atuação incrível com 44 pontos, então ele buscará dar continuidade ao seu sucesso ofensivo esta noite.

Os Celtics chegam a este confronto com um retrospecto de 13 vitórias e 9 derrotas, tendo vencido três jogos consecutivos. Em sua partida mais recente, os Celtics derrotaram o Washington por 146 a 101.

Para vencer esta partida, os Celtics precisarão de uma grande atuação de seu armador Derrick White. Ele tem uma média de 17 pontos por jogo, o que o torna um dos principais cestinhas de Boston.

Vale destacar que White também lidera a equipe em assistências neste ano.

Previsões

A movimentação de bola e a defesa em meia quadra de Boston inclinam a balança a seu favor, a menos que Reaves tenha outra atuação memorável.

Previsão: Celtics 115, Lakers 108

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir Chicago Bulls x Orlando Magic e transmissão ao vivo

Onde assistir Knicks x Hornets: transmissão ao vivo da NBA hoje (26/11/25)

Onde assistir Clippers x Lakers no jogo da NBA de hoje na madrugada

Jogos da NBA hoje (24/11): veja as partidas da rodada 35 e onde assistir

Onde assistir Corinthians x Mogi das Cruzes na NBB hoje (23/11/25)

Onde assistir Oklahoma City Thunder x Jazz e palpite de sexta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes