Onde assistir Celtics x Grizzlies: transmissão ao vivo da pré-temporada da NBA

O Boston Celtics visita o Memphis Grizzlies hoje à noite para um jogo de pré-temporada. Saiba onde assistir.

Escrito por Anny Malagolini
jogo celtics basquete Foto: Getty Images

O Boston Celtics inicia sua jornada de pré-temporada da NBA fora de casa contra o Memphis Grizzlies (0-1) nesta quarta-feira, dia 8 de outubro. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no FedExForum, em Memphis.

Como assistir o jogo do Celtics x Grizzlies

Na noite de quarta-feira, os fãs da NBA poderão acompanhar o jogo ao vivo através da NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Esta temporada revela um visual totalmente novo para Boston. Eles provavelmente ficarão sem o astro All-NBA Jayson Tatum (tendão de Aquiles) durante a temporada. Isso levou a uma reformulação do elenco, com a troca de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, enquanto Al Horford foi liberado como agente livre.

O All-Star Jaylen Brown e Derrick White são os únicos dois titulares do Boston na temporada do Campeonato de 2024. Isso abre ainda mais oportunidades para Payton Pritchard, Sam Hause e a nova adição Anfernee Simons no ataque do Boston nesta temporada.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

