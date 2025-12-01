Onde assistir Chicago Bulls x Orlando Magic e transmissão ao vivo

O jogo decisivo da NBA entre o Orlando Magic e o Chicago Bulls está marcado para 1º de dezembro de 2025

O Chicago Bulls enfrenta o Orlando Magic hoje à noite, às 20h30 (horário de Brasília), no Peacock. O jogo de hoje, 1 de dezembro, será o segundo de quatro confrontos entre as duas equipes nesta temporada. O Magic venceu o primeiro jogo por 110 a 98.

O Magic vem de duas vitórias consecutivas contra o Philadelphia 76ers (25 de novembro) e o Detroit Pistons (28 de novembro), que ajudaram Orlando a vencer seu grupo na final da NBA. Desmond Bane terminou com 37 pontos e 8 rebotes na vitória de sexta-feira. Ele agora marcou pelo menos 15 pontos em cada um de seus últimos 10 jogos e é o terceiro maior pontuador da equipe (18,3 pontos por jogo).

Franz Wagner contribuiu com 21 pontos e 7 rebotes contra os Pistons, enquanto Anthony Black marcou 16 pontos vindo do banco.

O Orlando Magic ainda não contou com o astro Paolo Banchero, que sofreu uma distensão na virilha esquerda em 12 de novembro. O clube não divulgou uma previsão para seu retorno.

Já o O Chicago Bulls perdeu seus últimos três jogos, o mais recente deles por 103 a 101 para o Indiana Pacers no sábado. Josh Giddey , que assinou um contrato de quatro anos e US$ 100 milhões com os Bulls em setembro, terminou com 17 pontos e 11 rebotes na derrota.

O armador do quinto ano lidera o Chicago em pontuação (20,5 pontos por jogo), assistências (9,3 assistências por jogo) e rebotes (10,0 rebotes por jogo), e está a caminho de alcançar os melhores números da carreira em todas as três categorias.

Em qual canal assistir o jogo do Chicago Bulls x Magic

O jogo de hoje à noite entre Chicago Bulls x Orlando Magic começa às 21h30 (horário de Brasília). Os fãs brasileiros podem assistir pela NBA Pass, streaming oficial da liga de basquete norte-americano, e também na Disney+.

Este é um ótimo jogo de basquete da NBA que você não vai querer perder; não deixe de assistir e acompanhar toda a ação.