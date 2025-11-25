Onde assistir Clippers x Lakers no jogo da NBA de hoje na madrugada

O Los Angeles Lakers recebe o Los Angeles Clippers na madrugada de quarta-feira, 26, e se você está se perguntando como pode assistir a toda a ação ao vivo, você veio ao lugar certo. O jogo começa às 01h da manhã.

Tem como assistir ao vivo Clippers x Lakers?

O jogo entre Clippers x Lakers não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial, e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Os Clippers (5-12) estão com seu pior início de temporada desde 2010-2011, quando começaram com 3-14. A equipe vem de uma derrota por 120 a 105 para o Cleveland Cavaliers no domingo. Ivica Zubac terminou com 33 pontos e 18 rebotes, enquanto Kawhi Leonard (20 pontos) e James Harden (19 pontos) também terminaram com pontuação de dois dígitos.

Leonard retornou aos gramados no domingo, após ficar de fora de dez jogos consecutivos devido a entorses no tornozelo e pé direitos.

No entanto, dois dos principais jogadores dos Clippers ainda estão afastados por lesão. O três vezes All-Star Bradley Beal está fora da temporada após sofrer uma fratura no quadril em 8 de novembro. Derrick Jones Jr. sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito em 16 de novembro e será reavaliado no final de dezembro.

Os Lakers venceram os últimos quatro jogos consecutivos, incluindo uma vitória por 108 a 106 contra o Utah Jazz no domingo. LeBron James terminou com 17 pontos, 8 assistências e 6 rebotes em seu primeiro jogo fora de casa na temporada. O veterano de 23 temporadas da NBA retornou às quadras em 18 de novembro, após perder os primeiros 14 jogos da temporada devido a uma ciática.

Luka Doncic terminou com 33 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, sendo o cestinha da partida. Ele lidera a NBA em pontuação (34,5 pontos por jogo).

O jogo de hoje é o terceiro de quatro jogos da fase de grupos da NBA Cup para os Lakers e os Clippers. Ambos estão com 2 vitórias e 0 derrotas na NBA Cup e empatados com a melhor campanha do Grupo B da Conferência Oeste.

A semana do Dia de Ação de Graças promete ser agitada para a NBA . A temporada regular continua, é claro, mas as equipes também estarão de olho nos playoffs da NBA Cup , o torneio que acontece durante a temporada regular e que coloca em jogo prêmios em dinheiro e o direito de se gabar.