Onde assistir Knicks x Hornets: transmissão ao vivo da NBA hoje (26/11/25)

O New York Knicks viaja até o Spectrum Center para enfrentar o Charlotte Hornets neste jogo da NBA na noite de quarta-feira, 26 de novembro de 2025.

Os Knicks passaram por algumas semanas irregulares no basquete, alternando vitórias e derrotas nos últimos seis jogos. Mais recentemente, derrotaram o Brooklyn Nets por 113 a 100 no Brooklyn, impulsionados por um terceiro quarto fantástico em que os Knicks superaram os Nets por 38 a 27. Karl-Anthony Towns marcou 11 dos seus 37 pontos (maior pontuação da partida) no quarto, além de quatro rebotes, três assistências e dois bloqueios. Jalen Brunson também contribuiu, convertendo 10 de 19 arremessos e marcando 27 pontos na vitória.

Com um retrospecto de 4 vitórias e 13 derrotas, a última coisa que os Hornets precisam é de problemas com lesões, mas é exatamente essa a situação. No jogo anterior contra o Atlanta Hawks, seis jogadores entraram para a lista de lesionados, incluindo o astro LaMelo Ball e o titular Brandon Miller, que atuou em apenas três partidas nesta temporada. Os Hornets acabaram perdendo para os Hawks por 113 a 110, sua sexta derrota consecutiva, com Kon Knueppel marcando 28 pontos, acertando 7 de 11 arremessos de três pontos.

Em qual canal assistir o jogo do Knicks x Hornets

O jogo de hoje à noite entre New York Knicks e Charlotte Hornets começa às 21h (horário de Brasília) no Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte.

Os fãs brasileiros podem assistir pela NBA Pass, streaming oficial da liga de basquete norte-americano.

Este é um ótimo jogo de basquete da NBA que você não vai querer perder; não deixe de assistir e acompanhar toda a ação.