Onde assistir Lakers x Kings hoje e se LeBron James joga hoje

O Sacramento Kings recebe o Los Angeles Lakers em jogo da NBA neste domingo, 26 de outubro de 2025, às 22h, no no Golden 1 Center em Sacramento, Califórnia. Os Lakers têm uma média de 118,5 pontos por jogo, enquanto os Kings têm uma média de 110,5. Sacramento tem uma média de 35 rebotes por jogo, enquanto Los Angeles lidera com 38,5.

Em qual canal assistir Lakers x Kings

O jogo do Lakers x Timberwolves será transmitido hoje, 26 de outubro, pela Amazon Prime e NBA League Pass – serviço oficial de streaming.

Os Lakers pareciam estar em perigo de cair para um recorde de 0-2 no primeiro quarto do jogo de sexta-feira contra o Minnesota Timberwolves , quando ficaram atrás por 11 pontos. Mas reagiram graças aos arremessos certeiros de Luka Doncic, que marcou 49 pontos e também contribuiu com 11 rebotes e oito assistências. Austin Reaves marcou 25 pontos e 11 assistências, e os Lakers mantiveram o Minnesota com 42,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra no segundo tempo, garantindo uma vitória por 128 a 110 .

Sacramento perdeu seu primeiro jogo da temporada para o Phoenix Suns antes de ser eliminado pelo Utah Jazz por 105 a 104 na sexta-feira. O armador Zach LaVine marcou pelo menos 30 pontos em ambos os jogos, e o time tem outras ameaças potentes em DeMar DeRozan, Domantas Sabonis e o ex-Laker Malik Monk.

Quando LeBron James vai jogar?

A equipe anunciou em 9 de outubro que LeBron James perderá o início de sua 23ª temporada devido a uma lesão no ciático. O que antes era descrito como “irritação nervosa no glúteo” durante o training camp e a pré-temporada foi agora diagnosticado como ciática grave , afastando o futuro membro do Hall da Fama.

Calendário dos Lakers 2025-26

26 de outubro: no Sacramento Kings

27 de outubro: contra Portland Trail Blazers

29 de outubro: no Minnesota Timberwolves