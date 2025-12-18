Onde assistir Magic x Nuggets: transmissão ao vivo da NBA hoje

O Orlando Magic viaja até a Ball Arena para enfrentar o Denver Nuggets em um confronto na noite de quinta-feira na NBA, dia 18 de dezembro. A partida é pela rodada 59.

Horário do jogo Magic x Nuggets e transmissão

O jogo da NBA entre Magicex Nuggets está marcado para começar às 23h (horário de Brasília). Para quem procura como assistir, o jogo pode ser assistido no Prime Video (teste grátis de 30 dias para novos assinantes) e também no streaming da NBA Pass.

Após um início de temporada difícil, seguido por uma sequência fantástica que o levou à liderança da Divisão Sudeste, o Magic agora oscila entre vitórias e derrotas nos últimos seis jogos. Sua última partida foi uma derrota por 132 a 120 para o New York Knicks, com Jalen Suggs liderando a equipe em pontuação (26 pontos) e Paolo Banchero logo atrás (25 pontos). No fim, o time não conseguiu conter Jalen Brunson, dos Knicks, que marcou 40 pontos e deu oito assistências, levando a equipe a um aproveitamento de 60,7% nos arremessos de quadra.

O Denver continua na disputa pelo título, ocupando a segunda posição na Conferência Oeste, atrás do Oklahoma City Thunder. A equipe fez uma declaração importante em seu último jogo, derrotando o forte time do Houston Rockets por 128 a 125, em uma partida que pode ser um vislumbre de uma futura série de playoffs. Nikola Jokic teve uma atuação fantástica, com 39 pontos, 15 rebotes, 10 assistências, dois roubos de bola e dois tocos, enquanto Jamal Murray converteu 14 de 15 lances livres, contribuindo com seus 35 pontos.