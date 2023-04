Confira onde assistir ao jogo do Palmeiras feminino hoje. Foto: Reprodução Luiz Guilherme Martins / Palmeiras

Assistir o jogo do Palmeiras feminino hoje no Brasileirão (01/04/23)

Enquanto o Palmeiras feminino busca a liderança do Brasileirão, o Ceará tenta escapar da lanterna. Neste sábado (01), o duelo será realizado no Allianz Parque, na capital paulista, onde o jogo do Palmeiras é válido pela sexta rodada. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília) e o jogo terá transmissão de graça na internet pelo Youtube.

O Verdão vem de empate no clássico contra o Santos, enquanto o Ceará perdeu para o Flamengo.

Assistir jogo do Palmeiras feminino hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras feminino hoje terá transmissão na TV Palmeiras no Youtube de graça e ao vivo para todo o Brasil. O torcedor não precisa se inscrever ou ser assinante para curtir.

Nenhum canal de televisão vai exibir a partida neste sábado. É só acessar a plataforma de vídeos pelo site ou nos aplicativos de celular, tablet ou smartv, procurar pelo canal do Palmeiras e clicar na transmissão ao vivo.

Também não precisa se inscrever no canal para curtir o jogo.

Quem é o líder do futebol feminino?

O Corinthians é o atual líder do Campeonato Brasileiro Feminino com 15 pontos, somados em cinco vitórias e o desempenho em 100% de aproveitamento.

O Palmeiras ocupa a quarta posição com 11 pontos, enquanto o Ceará está na lanterna sem pontos marcados. O clube cearense perdeu todos os confrontos que disputou até aqui.

O Campeonato Brasileiro de futebol feminino é disputado desde 2013, organizado sempre pela CBF. É o principal torneio da categoria no país, responsável por reunir dezesseis clubes na primeira divisão.

1 Corinthians - 15 pontos

2 Ferroviária - 12 pontos

3 Flamengo - 12 pontos

4 Palmeiras - 11 pontos

5 Internacional - 10 pontos

6 São Paulo - 9 pontos

7 Santos - 8 pontos

8 Cruzeiro - 8 pontos

9 Bahia - 7 pontos

10 Grêmio - 7 pontos

11 Atlético MG - 6 pontos

12 Athletico PR - 4 pontos

13 Real Brasília - 3 pontos

14 Avaí - 1 ponto

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Qual o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão feminino?

O Palmeiras feminino volta a jogar no Brasileirão na próxima segunda-feira, 17 de abril, em clássico contra o Corinthians pela sétima rodada da primeira fase.

O confronto está marcado para começar às 20h (Horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo. A transmissão da partida ainda não foi confirmada pela CBF.

O duelo promete ser acirrado já que as duas equipes brigam a parte de cima da classificação, enquanto um está na liderança e o outro quer de todas as maneiras ocupar o cargo mais alto.

