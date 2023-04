Assistir Vitória x Londrina online na Série B do Brasileirão - 28/04

Nesta sexta-feira, 28 de abril, Vitória x Londrina disputam a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Barradão, em Salvador, às 19h (Horário de Brasília). Enquanto um ocupa a parte de cima da tabela, o outro precisa se afastar da zona de rebaixamento.

Onde vai passar Vitória x Londrina hoje

A partida entre Vitória x Londrina será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, além do GloboPlay para todo o Brasil nesta sexta-feira.

Quem é cliente das operadoras de TV por assinatura podem acompanhar a partida da Série B do Brasileirão ao vivo em qualquer lugar do Brasil. O pay-per-view Premiere está disponível por valor extra na mensalidade.

O GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo, só pode ser acessado por quem é assinante.

Data: 28 de abril de 2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Onde assistir jogo ao vivo: Premiere, SporTV e GloboPlay

Como vem as equipes?

O Vitória venceu os dois jogos no início da competição. Com seis pontos, ocupa a segunda posição atrás do Guarani, que também tem seis. Se vencer nesta sexta-feira e o elenco paulista perder, o Vitória é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Londrina venceu o ABC em casa, mas perdeu para a Chapeconse em Chapecó. Com o resultado, desceu para a 13ª posição com três pontos. O resultado positivo nesta sexta-feira recoloca o Tubarão na parte de cima da tabela.

Escalações de Vitória x Londrina

As duas equipes deverão colocar em campo os seus melhores jogadores para buscarem o triunfo na rodada. A vitória para o Vitória coloca o time baiano na liderança, enquanto o Tubarão quer brigar na parte de cima da classificação neste início de temporada.

A bola rola às 19h, horário de Brasília, entre Vitória x Londrina. Confira as prováveis escalações:

Vitória: Lucas Willians; Marcelo Correa, Wagner, Camutanga, Zé Carlos; Rodrigo Andrade, Leonardo, Osvaldo; Thiago, Léo Gamalho e José Hugo.

Londrina: Lucas Frigeri; Ezequiel, Salomão, Alexandre, Patrick; João Paulo, Carlos Eduardo, Higor; Barata, Paulinho e Hugo.

Quantas rodadas tem a Série B do Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado em pontos corridos por 38 rodadas. Assim como a primeira divisão, a segunda é dividida em dois turnos com dezenove rodadas cada. A vitória garante ao elenco três pontos, enquanto o empate garante um aos dois lados.

Ao fim da temporada, o elenco que obter maior pontuação será declarado o campeão brasileiro da Série B. Os quatro primeiros garantem o acesso para a elite, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a Série C, também conhecida como a terceira divisão.

