BAND vai passar Sampaio Corrêa x Atlético GO hoje na Série B? Como assistir ao vivo

O Sampaio Corrêa recebe o Atlético Goianiense no Estádio Castelão de São Luís neste sábado (15), pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em disputada acirrada, o encontro entre Sampaio Corrêa x Atlético GO vai começar às 17h (horário de Brasília).

O Dragão é campeão goiano enquanto o Sampaio foi eliminado na semifinal do Maranhaense.

Canal da BAND vai passar Sampaio Corrêa x Atlético GO hoje?

A BAND transmite na TV aberta o jogo do Sampaio Corrêa x Atlético GO na Série B do Brasileirão de futebol neste sábado. O duelo tem início às 17h, horário de Brasília, no Estádio Castelão de São Luís.

Com transmissão 100% gratuita no canal aberto, a Bandeirantes exibe o duelo de estreia na Série B para os estados do AM, AL, BA, CE, GO, MA, PB, PE, PI, RN e SE. É só ligar no canal e torcer pelo seu clube do coração.

Outra maneira de curtir é no Premiere, sob responsabilidade da Globo. O pay-per-view divide os direitos de transmissão com a Bandeirantes este ano, exibindo os principais duelos entre a TV paga.

Como assistir o jogo online hoje?

Moradores dos estados que abrigarão a transmissão da Bandeirantes podem assistir a programação da emissora de graça no site oficial (www.band.uol.com.br), além da plataforma BandPlay também gratuita.

Quem mora em outros estados pode acessar o GloboPlay, serviço de streaming. Membros da plataforma devem acompanhar a transmissão do Premiere no aplicativo GloboPlay, pelo celular, tablet ou smartv se o aparelho for compatível.

Quantos estrangeiros podem jogar a Série B por time?

Em fevereiro deste ano, através do Conselho Técnico da Série A, a CBF aumentou para sete, dois a mais que na edição passada, o número de estrangeiros na Série B do Campeonato Brasileiro.

Isso significa que cada clube da segunda divisão poderá ter direito a sete estrangeiros relacionados por partida na competição. A regra vale tanto para a Série A como a B na temporada.

Escalações de Sampaio Corrêa e Atlético GO

O último jogo do Sampaio Corrêa na temporada, com o treinador, foi em março na Copa do Nordeste.

Campeão goiano, o time enfrentou o Goiás na final do estadual e saiu com o título.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gabriel Furtado, Pedro Carrerete, Alyson; Luiz Otávio, Rafael Vila; Vitinho, Venicius Cascais, Matheus e Vinícius Alves.

Atlético GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal, Jefferson; Rhaldney, Matheus Sales, Moraes, Shaylon; Luiz Fernando e Gustavo Coutinho.

🗒🇹🇹RELACIONADOS PARA A ESTREIA! Confira os 20 relacionados pelo técnico Mozart para a partida deste sábado, contra o Sampaio Corrêa! #SAMxACG #DragãoDoBrasil#Dragão2023 pic.twitter.com/dFaREe8AoD — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 14, 2023

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Sampaio Corrêa x Atlético GO hoje vai ser João Vitor Gobi. O árbitro foi escalado pela escala de arbitragem da CBF na primeira rodada.

Os auxiliares vão ser Marcelo Carvalho Van Gasse, Miguel Cataneo Ribeiro e o quarto árbitro Paulo Jose Souza Mourão.

Com a presença do VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser José Claudio Rocha Filho.

