Brasileirão: onde vai passar RB Bragantino x Bahia ao vivo e horário hoje - 15/04

Duelo entre RB Bragantino e Bahia será transmitido ao vivo no pay-per-view e no serviço de streaming para assinantes

Neste sábado, 15 de abril, RB Bragantino e Bahia jogam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a estreia da temporada. A partida começa às 18h30, horário de Brasília, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Braga vem de vitória diante do Tacuary na Sul-Americana, enquanto o Bahia ganhou do Volta Redonda na terceira fase da Copa do Brasil.

VEJA TAMBÉM: Guia do Brasileirão 2023

Assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O Premiere é quem vai transmitir o jogo do RB Bragantino e Bahia neste sábado. O GloboPlay retransmite as imagens do pay-per-view em sua plataforma para quem é assinante.

O pacote de canais vai disponibilizar na temporada todos os jogos da primeira divisão para quem é assinante. Dá para assistir entre as operadoras de TV por assinatura ou na internet, se comprar o pacote avulso. Quem tem a TV paga deve entrar em conato com o operador e adquirir por valor extra.

Quem é assinante do serviço de streaming GloboPlay pode sintonizar o aplicativo. O jogo do Bahia estará disponível através do Premiere, e por isso o torcedor só precisa ligar na plataforma. Entretanto, é preciso ter o pacote com o pay-per-view incluso.

Como vem as equipes?

As duas equipes estão confiantes para a estreia neste sábado. De um lado, o Braga quer brigar na parte de cima da classificação enquanto o Bahia busca se manter na elite. Quem vai faturar os três pontos na estreia?

RB BRAGANTINO:

O Bragantino foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Água Santa. O time também disputa a Copa Sul-Americana, com vitória na estreia diante do Tacuary. Na Copa do Brasil, entretanto, foi eliminado segunda fase pelo Ypiranga.

O objetivo principal do clube paulista é ocupar a parte de cima da tabela em busca da vaga na Libertadores e, quem sabe, se tornar um possível favorito ao título.

BAHIA:

Para o Tricolor de Salvador, o Brasileirão é a competição mais importante no calendário. O time conquistou o acesso da segunda divisão e, por isso, vai fazer de tudo para se manter na elite mais um ano. Enquanto isso, na Copa do Brasil, o time venceu o Volta Redonda na terceira fase.

O Bahia pode dar trabalho aos grandes rivais na temporada, principalmente se jogar em casa.

Quando começa o Brasileirão Série B 2023

Escalações de RB Bragantino x Bahia

O comandante do Braga, Pedro Caixinha, perdeu Artur, seu principal atacante, para o Palmeiras. Enquanto isso, não tem desfalques no plantel.

Já Renato Paiva, técnico do Bahia, não terá Raul Gustavo e Marcos Victor.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Lucas Cunha, Natan, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho, Eric Ramires; Bruno Gonçalves, Alerrandro e Thiago Borbas.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Rezende, Vitor Jacaré; Acevedo, Yago Felipe, Daniel, Jhoanner Chávez; Everaldo e Biel.

Primeira rodada do Brasileirão

Dez jogos serão disputados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste fim de semana. Todos os vinte clubes vão entrar em campo.

SÁBADO, 15 de abril:

Palmeiras x Cuiabá - 16h

América MG x Fluminense - 16h

Athltetico PR x Goiás - 18h30

Botafogo x São Paulo - 18h30

RB Bragantino x Bahia - 18h30

Fortaleza x Internacional - 18h30

Atlético MG x Vasco - 21h

DOMINGO, 16 de abril:

Corinthians x Cruzeiro - 16h

Flamengo x Coritiba - 16h

Grêmio x Santos - 18h30

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)

Leia também: Quando é o 1º jogo do Cruzeiro no Brasileirão 2023