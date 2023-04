Classificação do Brasileirão 2023: tabela atualizada após 2ª rodada

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A chega ao fim nesta segunda-feira, 24 de abril. Os resultados entre os dez jogos definiram a Classificação do Brasileirão 2023, com disputas na parte de cima pelo título e a luta contra o rebaixamento. Confira como ficou a tabela atualizada.

Classificação do Brasileirão 2023

Com os resultados da segunda rodada, confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2023 atualizada.

1 Fluminense - 6 pontos

2 Botafogo - 64 pontos

3 Fortaleza - 4 pontos

4 Palmeiras - 4 pontos

5 Vasco - 4 pontos

6 Internacional - 4 pontos

7 RB Bragantino - 4 pontos

8 Flamengo - 3 pontos

9 São Paulo - 3 pontos

10 Goiás - 3 pontos

11 Athletico PR - 3 pontos

12 Cruzeiro - 3 pontos

13 Grêmio - 3 pontos

14 Corinthians - 3 pontos

15 Cuiabá - 1 ponto

16 Atlético MG - 1 ponto

17 Santos - 1 ponto

18 Bahia - 0 pontos

19 Coritiba - 0 pontos

20 América MG - 0 pontos

Todos os vinte clubes entraram em campo no fim de semana. O destaque fica para a vitória do São Paulo, Goiás e a derrota do Flamengo e Grêmio.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos, separadas por dois turnos com dezenove rodadas cada. O primeiro colocado será declarado o campeão brasileiro, enquanto os quatro últimos vão para a segunda divisão.

Resultados da segunda rodada

O Fluminense de Fernando Diniz, campeão carioca da temporada, venceu o Athletico PR no sábado por 2 a 0, no Maracanã, com extrema facilidade. Cano, artilheiro do time, não marcou mas marcou presença dentro de campo.

Enquanto isso, a estreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo contou com a vitória do Tricolor por 3 a 0 em cima do América Mineiro no Morumbi. O triunfo fez o clube subir de posição na classificação do Brasileirão.

Para fechar o sábado, o Cruzeiro ganhou do Grêmio por 1 a 0, gol de Bruno Rodrigues, no Independência, em Belo Horizonte. De volta à elite após amargar três anos na Série B do Brasileiro, a Raposa pretende seguir na primeira divisão.

No domingo, Sampaoli estreou no comando do Flamengo pelo Brasileirão com derrota para o Internacional por 2 a 1, em Porto Alegre. O time despencou na classificação do Brasileirão.

Entre Vasco e Palmeiras, o empate em 2 a 2 não foi suficiente para as torcidas fanáticas de ambos os clubes, mas a partida trouxe bom futebol, rivalidade e atuações majestosas dos jogadores.

Fechando o domingo, o Goiás derrotou o Corinthians por 3 a 1, em casa, na estreia do técnico Cuca.

Fluminense 2 x 0 Athletico PR

São Paulo 3 x 0 América MG

Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio

Internacional 2 x 1 Flamengo

Vasco 2 x 2 Palmeiras

Santos 0 x 0 Atlético MG

Coritiba 0 x 3 Fortaleza

Goiás 3 x 1 Corinthians

Bahia 1 x 2 Botafogo

