Globo vai transmitir jogo do Bahia hoje? Como assistir de graça - 07/05

O Bahia recebe o Coritiba neste domingo, 07 de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada do Brasileirão. O início do jogo do Bahia hoje está programado para quatro da tarde (16h), horário de Brasília, com transmissão para todo o país ao vivo.

Com apenas três pontos e uma vitória, o Tricolor baiano ocupa a 15ª posição. O Coxa, por outro lado, está em 19º lugar com um ponto, sem ganhar nenhuma partida até aqui.

Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje tem transmissão na Globo e Premiere a partir das 16h. A emissora da TV aberta exibe a partida para os estados de BA e PR, enquanto o pay-per-view está disponível para todo o Brasil.

A partida entre Bahia e Coritiba é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A narração vai ser de Thiago Mastroianni com comentários de Gustavo Castellucci. É só ligar o televisor e curtir a transmissão.

Também dá para ver as emoções da rodada no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura.

Como assistir Bahia online hoje

Para curtir a partida entre Bahia e Coritiba neste domingo é só acessar o GloboPlay. Quem mora nos estados da Bahia e Paraná pode assistir de graça na plataforma digital.

Isso porque o GloboPlay dispõe a programação da Globo de graça também para quem não é assinante. É só acessar o serviço, se cadastrar na Conta Globo e escolher a emissora na aba "Agora na TV". Quem é assinante pode acompanhar através da retransmissão do Premiere.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Escalações de Bahia x Coritiba

O duelo deste domingo no Brasileirão é extremamente importante para as duas equipes. Por isso, os treinadores de Bahia e Coritiba deverão escalar os principais jogadores do plantel. A bola rola às quatro da tarde, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Saiba quais são as prováveis escalações do jogo de hoje:

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte, Rezende, Jacaré; Matheus Bahia, Cauly, Ademir, Thaciano; Acevedo e Everaldo.

Coritiba: Gabriel; Victor Luis, Bruno Viana, Henrique; Willian Farias, Jamerson, Natanael, Bruno Gomes; Rodrigo Pinho, Kaio César e Alef Manga.

Quantos jogos tem o Campeonato Brasileiro da Série A?

O Campeonato Brasileiro da Série A tem 380 partidas em toda a temporada. Os jogos são disputados no período da manhã, tarde e a noite no sábado e domingo e as vezes no meio da semana.

Vinte clubes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A. Cada um deles enfrenta o mesmo oponente por duas vezes: uma como mandante a outra como visitante. A competição acontece em pontos corridos onde cada vitória dá três pontos e o empate um aos dois.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado será declarado o campeão brasileiro enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)



Leia também:

Quem são os maiores campeões da Copa do Nordeste?

Qual é a maior torcida de futebol da região Nordeste?