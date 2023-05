Horário e canal da Série B: onde assistir Ituano x Novorizontino ao vivo – 20/05

Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Ituano x Novorizontino acontece neste sábado, 20 de maio, às 17h (Horário de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na televisão e online de graça.

Um ponto separa os clubes no meio da tabela de classificação. O Ituano é o 10º colocado com oito pontos enquanto o elenco do interior vem na 11ª posição com sete.

Onde vai passar Ituano x Novorizontino hoje ao vivo

A partida entre Ituano x Novorizontino hoje tem transmissão na BAND e Premiere, além das plataformas digitais do BandPlay, GloboPlay e o site da Bandeirantes ao vivo neste sábado.

Na TV aberta, a emissora transmite a partida da Série B do Brasileirão para o interior de SP de graça. Para acompanhar de graça na internet basta acessar o site www.band.uol.com.br ou a plataforma BandPlay. Faça o cadastro com email e a senha e assista ao vivo a programação.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. O GloboPlay dispõe a transmissão do PPV para todos os assinantes em sua plataforma.

Data: 20 de maio 2023

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior – Itu (SP)

TV: BAND, Premiere

Online: site da BAND, BandPlay e GloboPlay

Qual é a provável escalação de Ituano x Novorizontino

O resultado deste sábado, a sétima rodada da Série B, pode colocar os clubes próximos da parte de cima da classificação. Por isso, ambos os elencos vão colocar os jogadores mais importantes do plantel em campo.

Ituano: Jefferson; Pacheco, Frazan, Carlão, Mário Sérgio Valério; Thiaguinho, Martan, Bruno; Eduardo Luiz Person, Hélio e Quirino.

Técnico do Ituano: Gilmar Dal Pozzo.

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César, Ligger; Lepu, Marlon, Geovane, Reverson; Ronaldo, Aylon e Felipe Marques.

Técnico do Novorizontino: Eduardo Baptista.

Sétima rodada da Série B do Brasileirão

Confira todos os dez jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste fim de semana.

Tombense x Londrina | 19h

Sexta-feira, 19 de maio

Transmissão: SporTV e Premiere

Mirassol x Vitória| 19h

Sexta-feira, 19 de maio

Transmissão: SporTV e Premiere

Atlético Go x Avaí | 21h30

Sexta-feira, 19 de maio

Transmissão: SporTV e Premiere

Sport x Botafogo SP | 16h

Sábado, 20 de maio

Transmissão: SporTV e Premiere

Ituano x Novorizontino | 17h

Sábado, 20 de maio

Transmissão: BAND e Premiere

Sampaio Corrêa x ABC | 17h

Sábado, 20 de maio

Transmissão: BAND e Premiere

Chapecoense x Juventude | 11h

Domingo, 21 de maio

Transmissão: SporTV e Premiere

Criciúma x Ceará | 15h30

Domingo, 21 de maio

Transmissão: Band e Premiere

Ponte Preta x Guarani | 18h

Domingo, 21 de maio

Transmissão: Band e Premiere

CRB x Vila Nova | 18h15

Domingo, 21 de maio

Transmissão: SporTV e Premiere

Agenda da 7ª rodada do #BrasileirãoBetano passando no seu feed! 🚀 pic.twitter.com/lZyvRA6M7d — Brasileirão Betano – Série B (@BrasileiraoB) May 18, 2023



