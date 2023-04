Saiba onde assistir ao jogo do Ceará hoje ao vivo. Foto: Reprodução Felipe Santos / Ceará SC

Duelo será transmitido ao vivo na TV fechada e também no serviço de streaming

Jogo do Ceará hoje: onde assistir Ituano x Ceará na Série B ao vivo - 14/04

O Ceará dá o primeiro passo em sua remontada para voltar a elite do Brasileirão. Nesta sexta-feira, 14 de abril, o elenco disputa a primeira rodada da Série B contra o Ituano, às 21h30 (horário de Brasília). O jogo do Ceará hoje acontece no Estádio Novelli Junior, em Itu.

O Ituano vem de empate com o São Paulo na Copa do Brasil, enquanto o Ceará perdeu a final do Campeonato Cearense para o Fortaleza.

Onde vai passar jogo do Ceará hoje ao vivo

SporTV e o Premiere vão transmitir na TV fechada o jogo do Ceará hoje na Série B do Brasileirão. O duelo é válido pela primeira rodada da segunda divisão, sem exibição em canais abertos.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser assistido se o torcedor comprar o pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Também dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Acesse o site (globoplay.globo.com), confira todos os pacotes à venda e assista ao vivo a transmissão de ambos os canais dentro da plataforma.

Ceará foi rebaixado no ano passado

O Ceará foi a grande decepção da temporada passada. O clube não conseguiu a pontuação necessária para escapar do rebaixamento e, agora, vai jogar a Série B do Brasileirão.

Foram 37 pontos em 17º lugar com sete vitórias, 16 empates e 15 derrotas na temporada. Com o resultado, o time ocupou a parte de baixo da tabela. Este ano, perdeu a final do Campeonato Cearense diante do rival Fortaleza.

Entre as contratações estão o goleiro Aguilar, o zagueiro Tiago Pagnussat, lateral Willian Formiga, Danilo Barcelos e Warley, os volantes William Maranhão e Caíque Gonçalves e os meias Arthur Rezende, Jean Carlos e Pedro Lucas.

Para completar o ataque, a diretoria do Vozão repatriou Álvaro, Vitor Gabriel, Hygor Cléber, Janderson, Chay e Luvannor. No jogo do Ceará hoje, o elenco titular deve estar completo.

Ituano subiu da Série C

Disputando a Copa do Brasil na terceira fase da temporada contra o São Paulo, o Ituano quer fazer bonito também na Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco paulista garantiu o acesso da Série C para a B, e por isso quer manter todo o gás necessário.

O time contratou jogadores para integrar o elenco na temporada 2023 como os atacantes Felipe Saraiva, Thiaguinho e Bruno Xavier, o goleiro Deivity, lateral Iury, os zagueiros Frazan e Alessandro e os meias Rafael Carvalheira e Marcelo Freitas.

Quantas rodadas tem a Série B do Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado em pontos corridos entre 38 rodadas, separado em dois turnos. Cada time joga contra os oponentes por duas vezes: a primeira como mandate e a segunda como visitante.

Cada vitória garante três pontos ao time no confronto, enquanto o empate dá um ponto para os dois lados.

Os quatro primeiros colocados avançam para a Série A do Brasileirão, enquanto os quatro últimos descem para a Série C, a terceira divisão.

Leia também: Guia do Brasileirão 2023