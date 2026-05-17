Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo pela 16ª rodada do Brasileirão. Veja onde assistir ao vivo, horário, escalações e desfalques do jogo.

Corinthians e Botafogo na Globo? Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

Corinthians e Botafogo na Globo? Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

Neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), Botafogo e Corinthians se enfrentam no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta e no pay-per-view, movimentando a briga por recuperação na tabela.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O confronto entre Botafogo e Corinthians neste domingo será transmitido ao vivo pela Globo e pelo Premiere. O duelo também terá cobertura em tempo real em plataformas esportivas com todos os lances minuto a minuto.

O Corinthians entra em campo tentando abrir distância da zona de rebaixamento. A equipe paulista soma 18 pontos e começou a rodada na 16ª colocação, primeira fora do Z-4. Já o Botafogo busca reencontrar o caminho das vitórias após sequência negativa no Brasileirão e eliminação recente na Copa do Brasil.

Escalações

O time comandado por Franclim Carvalho vive momento de pressão após cair diante da Chapecoense na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Glorioso acumula dois empates e uma derrota nas últimas rodadas. A escalação prevista tem Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos (Barboza) e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Júnior Santos, Montoro (Kadir) e Arthur Cabral.

Já o técnico Fernando Diniz deve escalar força máxima, mas terá mudança obrigatória na defesa. Gabriel Paulista cumpre suspensão automática, e André Ramalho assume a vaga na zaga.

A equipe alvinegra começa o jogo com a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (André), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.

Gabriel Paulista está suspenso. Já Zakaria Labyad, Memphis Depay, Charles, Vitinho, João Pedro Tchoca e Kayke seguem fora por problemas físicos