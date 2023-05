Onde assistir América MG x Fortaleza hoje no Brasileirão e horário – 20/05

Onde assistir o jogo do América MG x Fortaleza hoje? Neste sábado, 20 de maio, as equipes entram em campo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

O Coelho é o lanterna com um ponto enquanto o Fortaleza está em oitava colocação com 10 pontos.

Onde vai passar jogo do América MG x Fortaleza hoje

O Premiere e o GloboPlay vão transmitir com exclusividade o jogo do América MG x Fortaleza neste sábado para todos os estados do país ao vivo. É só sintonizar e assistir como e onde quiser.

É preciso ser cliente do pay-per-view para acompanhar a transmissão hoje. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canais de futebol do Premiere.

Também dá para assistir no GloboPlay ou no próprio aplicativo do Premiere no computador, celular, tablet ou smartv.

Horário : 18h30 (Horário de Brasília)

: 18h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Independência, em Belo Horizonte.

: Estádio Independência, em Belo Horizonte. TV : Premiere

: Premiere Online: GloboPlay

Escalações de América MG x Fortaleza

Como o jogo deste sábado contra os três pontos na sétima rodada do Brasileirão, América MG x Fortaleza vão utilizar as principais peças do plantel para saírem de campo com a vitória.

Confira a provável escalação do jogo de hoje:

América MG: Matheus Cavichioli; Éder Ferreira, Ricardo Silva, Marlon, Marcinho; Alê, Juninho, Benítez; Mikael, Felipe Azevedo e Aloísio.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Lucas Crispim; Caio Alexandre, Zanocelo, Hércules; Roamrinho, Lucero e Yago Pikachu.

Classificação do Brasileirão atualizada

Vinte clubes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A. Cada um dos elencos enfrenta o mesmo adversário por duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra como visitante.

São 38 rodadas em pontos corridos entre primeiro e segundo turno.

1 Botafogo – 15 pontos

2 Palmeiras – 14 pontos

3 Fluminense – 13 pontos

4 Cruzeiro – 12 pontos

5 Athletico PR – 12 pontos

6 Atlético MG – 10 pontos

7 Santos – 10 pontos

8 Fortaleza – 10 pontos

9 Flamengo – 9 pontos

10 São Paulo – 9 pontos

11 Grêmio – 8 pontos

12 Internacional – 7 pontos

13 RB Bragantino – 7 pontos

14 Bahia – 6 pontos

15 Goiás – 6 pontos

16 Vasco – 6 pontos

17 Corinthians – 5 pontos

18 Cuiabá – 4 pontos

19 Coritiba – 2 pontos

20 América MG – 1 ponto

