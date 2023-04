Saiba como assistir ao jogo do Flamengo sub 20 hoje. Foto: Reprodução Paula Reis / Flamengo

Onde assistir Atlético MG x Flamengo sub 20 hoje no Brasileirão – 07/04

O time do Flamengo sub 20 precisa vencer o Atlético Mineiro para assumir a liderança do grupo A no Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta sexta-feira, 7 de abril, o confronto será iniciado às 16h (Horário de Brasília), pela sexta rodada no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Pelo grupo A, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança com 12 pontos, enquanto o Atlético vem na quarta posição com nove pontos somados.

Assistir jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo

SporTV e a plataforma de streaming GloboPlay vão transmitir o jogo do Flamengo sub 20 hoje para todo o Brasil com exclusividade.

Quem é assinante da TV paga assiste ao confronto entre Atlético Mineiro do conforto do sofá de casa. Entre em contato com o seu operador caso não tenha o canal dentro do pacote.

Outra opção é sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Globo. A plataforma disponibiliza as imagens ao vivo para quem é assinante dos canais da emissora, assim como SporTV.

Grupo do Flamengo na Libertadores

Classificação do grupo A

América Mineiro e Flamengo disputam a liderança do grupo A no Brasileirão. Ambos somam 12 pontos, enquanto o Corinthians corre por fora com dez pontos.

Se o time da Gávea vencer hoje, assume a primeira posição.

GRUPO A

1 América MG - 12 pontos

2 Flamengo - 12 pontos

3 Corinthians - 10 pontos

4 Atlético MG - 9 pontos

5 Cuiabá - 8 pontos

6 Botafogo - 7 pontos

7 Ceará - 6 pontos

8 Internacional - 6 pontos

9 Fluminense - 3 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

Convocados para a Seleção

O técnico Ramon Menezes convocou 23 atletas para os amistoso da Seleção Brasileira Sub 20 no mês de abril. Entre a lista, o goleiro Kauã Santos, do Flamengo, foi chamado para vestir a camisa amarela.

Os desafios estão marcados para 15 e 27 de abril, na Espanha, contra República Dominicana, Iraque e, por fim, Uzbequistão ou Senegal.

Nenhum atleta do Atlético Mineiro foi chamado.

Quem é o artilheiro do Brasileirão?

A artilharia do Brasileirão sub 20 dividida entre Daniel da Silva, do Palmeiras, e Luis Fernando, do Cruzeiro, com cinco gols cada.

Depois, Weslley, do Santos, e Gabriel, do São Paulo, estão na segunda posição do ranking com quatro gols cada, marcados durante a primeira fase. Do Flamengo, o artilheiro é Ryan Luka, com dois gols, enquanto do Galo Vitinho tem três marcações.

