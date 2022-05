Onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo e horário hoje (09/05)

Fechando a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Avaí e Coritiba disputam os três pontos nesta segunda-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Ressacada, em Florianópolis, com transmissão ao vivo. Descubra onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo e todas as informações do jogo.

Onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo?

O jogo do Avaí e Coritiba hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV é o grande responsável por exibir os melhores momentos da partida para todos os estados do Brasil nesta segunda-feira. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Já o Premiere, pay-per-view, também transmite o confronto do Brasileirão através dos canais na TV pago ou, então, na plataforma para celular, tablet, computador ou até mesmo smart TV.

O torcedor pode encontrar todas as emoções do futebol no Premiere também pelo streaming Globo Play, se for assinante do produto.

Informações do jogo Avaí x Coritiba hoje:

Data: 09/05/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

Onde assistir: SporTV e Premiere

Avaí e Coritiba na Série A do Brasileirão

Com duas rodadas sem perder, o time do Avaí aparece na 11ª posição do Brasileirão com 7 pontos, contabilizando duas vitórias, um empate e uma derrota. Se garantir os três pontos nesta segunda-feira consegue chegar até a parte de cima da classificação para integrar o G4.

Do outro lado, o Coritiba vem em 7º lugar com 7 pontos, colecionando duas vitórias, um empate e também uma derrota neste início de temporada no Campeonato Brasileiro. Com saldo de gols superior ao do seu adversário no jogo desta segunda, o grupo paranaense pode alcançar as primeiras posições facilmente mesmo jogando fora de casa, desbancando até mesmo o Santos se marcar um maior saldo.

Prováveis escalações de Avaí x Coritiba:

Escalação de Avaí: Douglas; Cortez, Arthur Chaves, Bressan, Kevin; Bruno Silva, Raniele, Eduardo; Copete, Bissoli e Marcinho. Técnico: Eduardo Barroca

Escalação de Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey, Régis; Alef Manga, Igor Paixão e Clayton. Técnico: Gustavo Morínigo

Retrospecto de Avaí x Coritiba:

Avaí 1 x 2 Coritiba (Série B do Brasileirão)

Coritiba 2 x 0 Avaí (Série B do Brasileirão)

Coritiba 1 x 0 Avaí (Série B do Brasileirão)

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.