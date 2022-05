Onde assistir Coritiba x América MG ao vivo, horário e escalações (15/05)

Disputando a sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, as equipes de Coritiba e América MG se enfrentam neste domingo, 15 de maio, a partir das 17h30 (Horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Coritiba x América MG ao vivo.

Onde assistir Coritiba x América MG ao vivo?

O jogo entre Coritiba e América MG hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 17h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view será o responsável pela exibição do jogo do Brasileirão neste domingo para todo o Brasil. Porém, o serviço só está disponível na TV por assinatura.

Outra maneira de assistir é de maneira online pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo Coritiba x América MG hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalação do Coritiba x América MG:

Natanael, Thonny Anderson e Nathan são os desfalques do Coxa para o jogo deste domingo.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro; Willian Faris, Andrey, Robinho; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

O técnico Vagner tem baixas importantes em seu plantel de jogadores. Wellington Paulista, Everaldo, Paulinho, Alê, Eduardo, Zé Ricardo e Jori.

Provável escalação do América MG: Jaílson; Raúl Caceres, Iago Maidana, Conti, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Índio Ramirez; Gustavo, Henrique Almeida e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini

Coritiba e América MG no Brasileirão

Depois de enfrentar o Santos durante a semana na Copa do Brasil, o Coritiba concentra sua atenção para o Brasileirão neste fim de semana. Ocupando a 10ª posição com 7 pontos, o clube paranaense tem a oportunidade de alcançar a parte de cima da tabela e brigar ferrenhamente pelo G4.

Do outro lado, o América Mineiro vem de classificação ao vencer o CSA na Copa do Brasil também durante a semana. No Campeonato Brasileiro, aparece em 4º lugar com 9 pontos, contabilizando duas vitórias seguidas nas últimas rodadas. Se vencer, pode diminuir a diferença com o líder da competição.

Último jogo Coritiba x América MG

O último encontro entre os times aconteceu em 28 de setembro de 2019, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro naquela temporada.

Pelo placar de 2 a 1, o time do Coritiba levou a melhor com gols de Robson Fernandes e Sabino, além de Ricardo Silva no desconto para os mineiros.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.