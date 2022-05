Onde assistir Coritiba x Botafogo ao vivo e horário hoje (29/05)

Equipes ocupam a parte de cima da classificação, em busca do G4 do Brasileirão neste domingo

Disputando a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o Botafogo neste domingo, 29 de maio, no Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba, no Paraná. Começando a partir das 16h (horário de Brasília), descubra a seguir onde assistir o jogo do Coritiba x Botafogo hoje de graça.

Onde assistir Coritiba x Botafogo ao vivo?

O jogo entre Coritiba e Botafogo hoje será transmitido ao vivo na TV Globo, Premiere e Globo Play, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, a Globo vai exibir para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a cidade de Curitiba, Minas Gerais (BH) e Juiz de Fora, o confronto do Brasileirão neste domingo, ao vivo e de graça. Basta o torcedor sintonizar o canal em seu televisor e assistir o embate. A narração vai ser de Luís Roberto.

Outra opção é o Premiere, disponível no formato de canal pela TV paga ou em sua plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV, pelo Globo Play aos assinantes do streaming.

Informações do jogo Coritiba x Botafogo hoje:

Data: 29/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Braulio da Silva (FIFA)

Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Coritiba e Botafogo no Brasileirão

Depois de tropeçar diante do Atlético Goianiense fora de casa, perdendo dois de seus jogadores importantes, o Coritiba entra em campo neste domingo para tentar se recuperar no Brasileirão. Em 8º lugar com 10 pontos, o grupo paranaense coleciona três vitórias, um empate e três derrotas, com objetivo principal de alcançar o G4 da tabela.

Do outro lado, o Botafogo faz um bom início de temporada na competição, mesmo deixando a desejar aos torcedores o bom futebol em campo. Ocupando a 5ª posição com 12 pontos, o elenco carioca coleciona três vitórias, três empates e uma derrota, onde se garantir o triunfo neste domingo pode até mesmo chegar na liderança.

Retrospecto de Coritiba x Botafogo:

Coritiba 0 x 1 Botafogo (27/08/21 – Série B)

Botafogo 2 x 0 Coritiba (06/05/21 – Série B)

Coritiba 1 x 2 Botafogo (19/12/20 – Brasileirão)

Escalações de Coritiba x Botafogo:

Henrique e Luciano Castán foram expulsos no último confronto do Brasileirão e por isso não podem entrar em campo neste domingo. Natanael, lesionado, e Alef Manga, suspenso, também estão fora.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Egídio, Matheus Alexandre, Guilherme Biro, Marcio; William Farias, Andrey, Régis; Robinho, Igor Paixão e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

Os visitantes não podem contar com Carlinhos e Philipe Sampaio, em trabalho no departamento médico.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Victor Cuesta, Kanu, Saravia; Tchê Tchê, Luis Oyama, João Victor, Patrick de Paula; Diego Gonçalves e Erison. Técnico: Luís Castro

Palpite de Coritiba x Botafogo:

A partida entre Coritiba e Botafogo neste domingo promete ser equilibrada para os dois lados.

Jogando em casa, o Coxa tem uma pequena vantagem por contar com o apoio da torcida paranaense, que promete perturbar os jogadores do clube carioca. O grupo coleciona bons resultados nas últimas rodadas e tem uma boa equipe, mas tropeçou na última rodada.

Do outro lado, o Botafogo coleciona cinco rodadas sem perder no Brasileirão, mas apresenta um desempenho não tão regular como o do seu oponente. Por isso, uma vitória do Coritiba no jogo deste domingo pode pintar.