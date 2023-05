Onde assistir Criciúma x Ituano ao vivo na Série B em 6 de maio

As equipes de Criciúma x Ituano se enfrentam neste sábado, 06 de maio, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate vai começar às 16h, horário de Brasília, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Os anfitriões ocupam a primeira posição com 10 pontos, enquanto o Ituano aparece em oitavo com seis pontos.

Assistir Criciúma x Ituano a vivo hoje

A partida entre Criciúma x Ituano será transmitida nos canais SporTV e Premiere, e na plataforma de streaming GloboPlay neste sábado. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo da Série B hoje.

O grupo Globo é o grande responsável pela transmissão deste sábado entre Criciúma x Ituano. O torcedor precisa ser cliente das operadoras de TV por assinatura para acompanhar o embate, tanto no SporTV ou no pay-per-view Premiere.

Para ver online, é só sintonizar no GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo. Assista no computador ou no celular, tablet, smartv e videogames.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina.

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Criciúma x Ituano

Para a partida entre Criciúma x Ituano neste sábado, os dois times vão escalar as melhores peças para buscarem os três pontos. O time catarinense é o atual líder da Série B, enquanto o paulista está no meio da tabela na corrida pela zona de acesso.

Confira as prováveis escalações para o jogo de hoje:

Criciúma: Gustavo; Marcelo Hermes, Walisson, Rodrigo, Cristovam; Rômulo da Silva, Arilson Carlos, Fellipe Mateus, Crystopher Ribeiro; Felipe Vizeu e Lohan dos Santos.

Ituano: Jefferson; Pacheco, Frazan, Carlão, Mário Sérgio; Marcelo Freitas, Martan, Bruno; Eduardo Luiz Person, Hélio e Quirino.

Reapresentação após o empate em Londrina ⚽️ O técnico Cláudio Tencati pediu a virada de chave após a divulgação do áudio do VAR. Foco total na partida de sábado contra o Ituano no Majestoso 👊🐯 📷 Celso da Luz | CEC#serieB2023 pic.twitter.com/rFS4s1M0db — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) May 3, 2023

Quinta rodada da Série B do Brasileirão

Dez jogos serão disputados neste fim de semana, começando na sexta e seguindo até a segunda-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sexta-feira, 05/05:

Botafogo SP x Vitória

Sábado, 06/05:

Criciúma x Ituano - 16h

Tombense x Avaí - 18h15

Sampaio Corrêa x Juventude - 18h15

Mirassol x Vila Nova - 18h15

CRB x ABC - 20h30

Chapecoense x Novorizontino - 20h30

Domingo, 07/05:

Ponte Preta x Ceará - 11h

Sport x Guarani - 19h

Atlético GO x Londrina - 20h

