Onde assistir Cuiabá x RB Bragantino na internet e horário do Brasileirão - 22/04

O Cuiabá recebe o RB Bragantino na Arena Pantanal neste sábado, 22 de abril, às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo entre Cuiabá x RB Bragantino, os anfitriões buscam a primeira vitória enquanto os visitantes vão brigar pela liderança.

Após a derrota fora de casa para o Palmeiras, o Cuiabá foi parar na 16ª posição. O Braga se mantém na sexta posição com três pontos.

Assistir Cuiabá x RB Bragantino online hoje

O Premiere vai transmitir o jogo do Cuiabá x RB Bragantino hoje. Na internet, o torcedor pode curtir através do GloboPlay, plataforma de streaming.

Sob responsabilidade do Grupo Globo, o streaming disponibiliza a programação do Premiere para quem é cliente do produto de assinatura. Os pacotes "GloboPlay e Premiere" e "GloboPlay + Canais Ao vivo e Premiere" são as opções para quem quer ver os jogos de futebol do Brasileirão na internet.

A plataforma de streaming está disponível no site (globoplay.globo.com), no celular, tablet e smartv.

Escalações de Cuiabá x RB Bragantino

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Patric; Raniele, Denilson, Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

RB Bragantino: Lucão; Aderlan, Léo Realpe, Natan, Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Gustavinho; Bruninho, Alerrandro e Talisson.

Uendel é a única baixa do técnico Ivo Vieira, do Cuiabá.

O Bragantino tem uma extensa lista de desfalques. Kevin, Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha e Raul estão no departamento médico.

Quantas rodadas tem o Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série A tem 38 rodadas em pontos corridos. Os vinte clubes da primeira divisão jogam duas vezes contra os oponentes: no primeiro turno como mandante e no segundo turno como visitante.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado com mais pontos será o campeão brasileiro. Vagas para a Libertadores e a Copa Sul-Americana serão distribuídas na parte de cima da tabela.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Segunda rodada do Brasileirão

Dez jogos são disputados na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, começando no sábado e seguindo até a segunda-feira em horários alternados.

Sábado, 22/04:

Fluminense x Athletico PR - 16h

São Paulo x América MG - 18h30

Cuiabá x RB Bragantino - 18h30

Cruzeiro x Grêmio - 21h

Domingo, 23/04:

Internacional x Flamengo - 11h

Santos x Atlético MG - 16h

Vasco x Palmeiras - 16h

Coritiba x Fortaleza - 18h30

Goiás x Corinthians - 19h

Segunda-feira, 24/04:

Bahia x Botafogo - 20h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)

Leia também: Quando Dorival Júnior estreia no São Paulo em 2023?