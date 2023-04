Confira onde vai passar o jogo do Corinthians sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzanel

Onde assistir Fluminense x Corinthians sub 20 hoje no Brasileirão – 07/04

O time do Corinthians sub 20 visita o Fluminense no Estádio Luso Brasileiro nesta sexta-feira, 7 de abril, pela sexta rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro na categoria. A bola vai rolar às 18h30 (Horário de Brasília). Enquanto um briga na parte de cima da tabela, o outro precisa escapar da degola.

O Timão permanece em terceiro lugar com 10 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a nona posição com três pontos.

Assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Corinthians sub 20 hoje será transmitido no SporTV e GloboPlay para todos os estados do Brasil. Além de acompanhar do estádio, o torcedor pode curtir na TV paga e também no serviço de streaming.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ter a emissora na programação da operadora.

Caso contrário, assinantes do GloboPlay, serviço de streaming sob demanda da Globo, podem acompanhar a transmissão do canal SporTV dentro da própria plataforma.

Jogadores convocados para a Seleção

O técnico Ramon Menezes convocou 23 atletas para o amistoso da Seleção Brasileira sub 20 entre os dias 15 e 27 de abril na Espanha. Os adversários vão ser República Dominicana, Iraque e, por fim, Uzbequistão ou Senegal, de acordo com a CBF.

O Corinthians teve três jogadores convocados: Pedrinho, Giovane e Guilherme Biro. No entanto, o treinador realizou mudanças na lista, trocando o goleiro Mycael, do Athletico, por Kauê, do Corinthians, enquanto Pedrinho foi retirado da convocação.

Do Fluminense o meia Aleksander foi convocado na primeira lista, mas foi retirado depois por Ramon Menezes.

É o Timão na seleção! 🖤🇧🇷 Os #FilhosDoTerrão Pedro, Biro e Giovane foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 que disputará amistosos preparatórios para o Mundial da categoria! 🤩#VaiCorinthians#CorinthiansNaBase pic.twitter.com/impEHdlJ5H — Corinthians (@Corinthians) March 31, 2023

Escalações de Fluminense x Corinthians

Para o duelo desta sexta-feira, na sexta rodada, as equipes vão formar as escalações da seguinte maneira:

Fluminense: Cayo Fellipe; João Neto, Abner, Freitas, Jefté; Kayky Almeida, Caio Leão, Dohmann; Erick, Rafael Monteiro e Arthur.

Corinthians: Kauê; Pedrinho, João Pedro, Moscardo, Gustavo Henrique; Bidon, Léo Mana, Ryan, Felipe Augusto; Higor e Vitor Meer.

