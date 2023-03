Confira onde assistir ao jogo do Brasileirão sub 20 hoje. Foto: Reprodução FWStudio by Pexels

Onde assistir Fluminense x Internacional sub 20 hoje no Brasileirão - 21/03

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20, as equipes de Fluminense x Internacional se enfrentam nesta terça-feira, 21 de março, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com início às 20h (Horário de Brasília), o duelo é válido pelo grupo A durante a primeira fase.

O Tricolor ocupa a penúltima posição com apenas dois pontos, enquanto o Inter vem no 5º lugar com cinco pontos somados na competição.

Assistir jogo do Fluminense x Internacional sub 20 hoje

O jogo do Fluminense e Internacional sub 20 terá transmissão no SporTV, na TV fechada, e no GloboPlay, serviço de streaming. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo nesta terça-feira.

O canal SporTV está disponível em operadoras de TV por assinatura, enquanto a plataforma só pode ser acessada por assinantes no site, através do computador, ou em aplicativos para celular, tablet ou smartv. Acesse a página e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Quem está liderando o Brasileirão sub-20?

Na quarta rodada do Brasileirão sub-20, o Corinthians é o líder do grupo A com sete pontos, enquanto o Bahia se mantém na liderança do grupo B com nove pontos.

Vinte equipes disputam a primeira fase do Campeonato Brasileiro na categoria de base, sendo dez em cada. Eles jogam nove rodadas entre si por pontos corridos, onde os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

GRUPO A

1 Corintihans - 7 pontos

2 América MG - 6 pontos

3 Flamengo - 6 pontos

4 Cuiabá - 5 pontos

5 Internacional - 5 pontos

6 Botafogo - 4 pontos

7 Atlético MG - 3 pontos

8 Ceará - 3 pontos

9 Fluminense - 2 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

GRUPO B

1 Bahia - 9 pontos

2 Santos - 7 pontos

3 Palmeiras - 6 pontos

4 Grêmio - 6 pontos

5 Athletico PR - 4 pontos

6 Cruzeiro - 3 pontos

7 São Paulo - 3 pontos

8 Fortaleza - 3 pontos

9 Goiás - 0 pontos

10 Atlético GO - 0 pontos

