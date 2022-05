Onde assistir Guarani x Ponte Preta ao vivo, horário e escalações (08/05)

Tem clássico paulista na Série B do Campeonato Brasileiro hoje! Neste domingo, Guarani e Ponte Preta se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada da segunda divisão do futebol. Confira a seguir onde assistir Guarani x Ponte Preta ao vivo.

Onde assistir Guarani x Ponte Preta ao vivo?

O jogo entre Guarani e Ponte Preta hoje será transmitido ao vivo na TV Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da Globo exibe apenas para a cidade de Campinas o clássico paulista. Por isso, somente os torcedores vão poder acompanhar todas as emoções da disputa que promete muita rivalidade.

Outra opção é o SporTV 2, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, assim como o Premiere, pay-per-view no formato de canais e também com transmissão no aplicativo.

Informações do jogo Guarani x Ponte Preta hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Globo (Campinas), SporTV 2 e Premiere

Guarani e Ponte Preta no Brasileirão Série B

O time do Guarani não tem um bom início de temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo paulista aparece na 17ª posição com apenas 5 pontos, ou seja, venceu uma partida, empatou duas e perdeu as outras duas que jogou na edição. Além de buscar a consagração no Derbi de Campinas, o time também espera contar com a torcida para escapar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, a Ponte vem na 10ª posição com 7 pontos, um pouco melhor que o seu rival no jogo de hoje. Por isso, promete força total dentro de campo não apenas por se tratar de Derbi da cidade, mas também por ter a oportunidade de adentrar o G4 neste fim de semana.

Escalações de Guarani x Ponte Preta

Provável escalação do Guarani: Mauricio Kolinzki; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, João Victor, Matheus Pereira; Leandro Vilela, Índio, Giovanni Augusto; Bruno José, Júlio Cesar e Nicolas. Técnico: Ben-Hur

Provável escalação da Ponte Preta: Caique; Norberto, Thiago, Fábio Sanches, Jean Carlos; Felipe Amaral, Léo Naldi, Ramon; Echaporã, Danilo e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos

Retrospecto de Guarani x Ponte Preta:

Guarani 3 x 0 Ponte Preta (Campeonato Paulista)

Ponte Preta 0 x 0 Guarani (Brasileirão Série B)

Guarani 1 x 0 Ponte Preta (Brasileirão Série B)

Confira os melhores momentos no vídeo a seguir do último encontro dos times.