Onde assistir jogo da Chapecoense x Juventude na Série B hoje (21/05)

Encontro de equipes neste domingo é válido pela sétima rodada da segunda divisão do futebol brasileiro

Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense enfrenta o Juventude neste domingo, 21 de maio, na Arena Condá, em Chapecó. O jogo da Chapecoense hoje tem início às 11h, horário de Brasília, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Enquanto a Chape ocupa a nona posição com oito pontos, o Juventude é o penúltimo com três pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo da Chapecoense hoje ao vivo

O jogo da Chapecoense e Juventude será transmitido no SporTV, Premiere e GloboPlay neste domingo às 11h, horário de Brasília. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo hoje.

Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir tanto a emissora SporTV como o pay-per-view.

Quem é cliente GloboPlay pode assistir a retransmissão de ambos os canais na plataforma pelo computador ou aplicativo no celular.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Onde assistir jogo da Chapecoense hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

RELACIONADO: Quando são os jogos da Copa do Brasil 2023 nas oitavas de final

Escalações de Chapecoense x Juventude

Como o duelo deste domingo é extremamente importante para ambos os lados, os treinadores deverão escalar os melhores jogadores do plantel.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Chapecoense: Airton; Ronei, Rodrigo Freitas, Cristiano, Victor Ramos; Bruno Vinícius, Dudu Vieira, Kaio; Bruno Nazário, Felipe Ferreira e Alisson.

Técnico da Chapecoense: Argel Fuchs.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romário, Zé Marcos; Jean Irmer, Mandaca, Nenê, Boldrin; David e Rodrigo Rodrigues

Técnico do Juventude: Thiago Carpini.

LEIA TAMBÉM

GP de Imola cancelado

Qual a classificação da Série B de momento?

O Vitória se mantém na liderança com 15 pontos, enquanto o Atlético Goianiense vem logo atrás na segunda posição com a mesma pontuação. Os dois possuem as melhores campanhas na temporada.

Vinte clubes disputam a Série B do Campeonato Brasileiro entre 38 rodadas por pontos corridos. Cada um dos elencos se enfrenta por duas vezes: uma como mandante e a outra fora de casa. Ao fim da temporada, os quatro primeiros sobem para a primeira divisão.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

1 Vitória – 15 pontos

2 Atlético GO – 15 pontos

3 Criciúma – 14 pontos

4 Mirassol – 13 pontos

5 Botafogo SP – 13 pontos

6 Guarani – 12 pontos

7 Vila Nova – 11 pontos

8 Londrina – 10 pontos

9 Sport – 9 pontos

10 Chapecoense – 8 pontos

11 Novorizontino – 8 pontos

12 Ituano – 7 pontos

13 Ceará – 7 pontos

14 Avaí – 7 pontos

15 CRB – 5 pontos

16 Sampaio Corrêa – 5 pontos

17 Ponte Preta – 5 pontos

18 Tombense – 4 pontos

19 Juventude – 3 pontos

20 ABC – 1 ponto

Agenda da 7ª rodada do #BrasileirãoBetano passando no seu feed! 🚀 pic.twitter.com/lZyvRA6M7d — Brasileirão Betano – Série B (@BrasileiraoB) May 18, 2023



Leia também:

Tem como assistir a Série D do Brasileirão? CBF explica