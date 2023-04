Saiba como assistir ao jogo do Corinthians sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Torcedor poderá assistir ao duelo entre Corinthians e América MG no Brasileirão sub 20 pelo canal pago e no serviço de streaming

Onde assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje no Brasileirão – 14/04

O Corinthians sub 20 recebe o América Mineiro no Parque São Jorge, na capital paulista, nesta sexta-feira, 14 de abril, pela sétima rodada do grupo A no Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar entre as duas equipes às 15h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

América, vice-líder, e o Corinthians, terceiro colocado, disputam a liderança do grupo A. Um ponto separa os dois na parte de cima da classificação.

Onde assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje

O jogo do Corinthians sub 20 hoje terá transmissão no SporTV 2 e GloboPlay ao vivo. Nenhum canal aberto vai exibir o duelo do Brasileirão nesta sexta-feira.

Para acompanhar os passos do Timão nas categorias de base, o torcedor fanático terá que sintonizar o canal em sua operadora de TV por assinatura. Caso não tenha na programação entre em contato com o seu operador.

Para quem não tem a televisão paga a opção é assistir no serviço de streaming GloboPlay. Por mês, o torcedor desembolsa a quantia necessária e tem acesso a programação ao vivo do SporTV na própria plataforma. Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

Em que posição o Corinthians está?

O Corinthians se mantém na terceira posição do grupo A com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e uma derrota na competição. Já o América, rival do Timão nesta sexta, vem na segunda posição com 12, apenas um a mais na pontuação.

Vinte equipes são divididas em dois grupos de dez cada no Brasileirão Sub 20. Eles se enfrentam por nove rodadas, onde os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

GRUPO A

1 Flamengo - 15 pontos

2 América MG - 12 pontos

3 Corinthians - 11 pontos

4 Cuiabá - 11 pontos

5 Botafogo - 10 pontos

6 Internacional - 10 pontos

7 Atlético MG - 9 pontos

8 Fluminense - 7 pontos

9 Ceará - 6 pontos

10 RB Bragantino - 1 ponto

As quartas de final estão marcadas para começarem 22 e 23 de julho os jogos de ida, e 29 e 30 de julho os jogos de volta com os oito elencos classificados.

Disputam as quartas os times que ficaram entre os quatro melhores em cada grupo. O chaveamento funciona da seguinte maneira:

4º B x 1º A

3º A x 2º B

4º A x 1º B

3º B x 2º A

Assim, quem somar mais pontos nos dois jogos garante a classificação para a semifinal. Em caso de empate na soma dos dois resultados a disputa em pênaltis vai decidir quem segue para a fase seguint.

