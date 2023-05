Onde assistir jogo do São Paulo e Corinthians 2023 hoje e horário

A disputa entre São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje pela décima rodada Brasileirão a partir das 16h. Na Neo Química Arena, a transmissão ficará a cargo do Premiere e TV Globo. Confira todos os detalhes de onde vai passar o jogo do São x São Corinthians 2023.

Onde vai passar o jogo do São Paulo x Corinthians hoje

O jogo do São Paulo e Corinthians hoje, 14 de maio de 2023, vai ser transmitido nos canais Premiere e TV Globo, a partir das 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Jogos do Brasileirão hoje

Cinco jogos serão realizados neste domingo pelo Brasileirão, além de São Paulo e Corinthians. Confira quais são eles:

16h - Corinthians x São Paulo - Globo e Premiere

16h - Grêmio x Fortaleza - Globo e Premiere

16h - Vasco x Santos - Globo e Premiere

18h30min - América-MG x Cruzeiro - SporTV e Premiere

18h30min - Goiás x Botafogo - Premiere

18h30min - Athletico-PR x Coritiba - TNT Sports, Furacão Play, Cazé TV e Casimito

São Paulo e Corinthians no Brasileirão 2023

O momento do Corinthians no Brasileirão 2023 é muito difícil, tanto dentro quanto fora de campo. A equipe ainda não se firmou na competição e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento para a Série B.

Nos cinco jogos disputados até agora, o Corinthians só ganhou na estreia do Brasileirão em um jogo acirrado contra o Cruzeiro, vencido por 2 a 1 com um gol no fim. De lá para cá, a equipe do Parque São Jorge acumulou derrotas para Goiás, Palmeiras e Botafogo e arrancou um empate no fim contra o Fortaleza.

Fora de campo, a fase aparenta ser pior. O Corinthians conseguiu o feito - inédito até então no Brasileirão - de disputar quatro jogos com quatro técnicos diferentes: Fernando Lázaro, contra o Cruzeiro; Cuca, contra o Goiás; Danilo, no Derby contra o Palmeiras; e por fim Vanderlei Luxemburgo contra o Fortaleza. As constantes trocas de comando minaram a confiança dos jogadores e da diretoria diante da torcida.

O Corinthians se segura, sem muita confiança, no tabu existente nos jogos na Neo Química Arena contra o São Paulo. Desde que o estádio foi inaugurado, em 2014, foram 16 partidas disputadas contra o Tricolor, com dez vitórias do Corinthians e sem empate.

SÃO PAULO

Já o time do Morumbi vai para o Majestoso em uma maré mais positiva. Comandado por Dorival, o São Paulo perdeu somente para o Botafogo, atual líder invicto do Brasileirão, na estreia. O tricolor empatou com Coritiba e Fortaleza, e venceu o América-MG e o Internacional, sendo que as duas vitórias foram dentro de casa.

Quando jogou como visitante, condição de hoje na Neo Química Arena, o São Paulo encontrou dificuldades para impor seu ritmo e teve atuações fracas contra o Coxa e o Leão do Pici. Olhando "o copo meio-cheio", foram sete jogos sem derrota e um trabalho em evolução de Dorival.

Desde que o tabu foi estabelecido, esse é o melhor momento para que o Tricolor derrube a mística de nunca ter vencido no estádio em Itaquera.

