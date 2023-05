Onde assistir Londrina x Criciúma ao vivo e horário - 01/05

O duelo entre Londrina x Criciúma nesta segunda-feira, 1º de maio, é válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Café. Saiba onde assistir ao vivo a partida e todos os detalhes.

O Londrina ocupa a 13ª posição com três pontos enquanto o Criciúma está em quarto lugar com nove.

2 formas de assistir Londrina x Criciúma

Londrina x Criciúma vai passar na BAND, na TV aberta, e no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil.

Este ano, a Rede Bandeirantes comprou os direitos de imagens da Série B do Campeonato Brasileiro e por isso é a única emissora na televisão aberta que pode exibir. Dá para curtir em qualquer lugar do país.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view na TV paga. O torcedor precisa ser cliente do pacote de canais para assistir as partidas da Série B ao vivo.

Quem prefere assistir ao jogo de futebol na internet pode acessar o site da BAND, o Bandplay ou pelo aplicativo do GloboPlay.

Para ver de graça é só entrar no site www.band.uol.com.br ou no BandPlay, escolher a transmissão do canal BAND e ver a programação do canal ao vivo. Como é uma emissora aberta, o torcedor não paga nada para assistir.

Mas quem é assinante do GloboPlay e tem o Premiere no seu pacote pode ver também no aplicativo pelo celular, tablet, smartv ou no computador.

Escalações de Londrina x Criciúma

Para o duelo nesta segunda-feira, as equipes de Londrina x Criciúma deverão colocar todos os jogadores titulares para buscarem os três pontos na quarta rodada da Série B. Nenhum dos elencos tem grandes desfalques e, por isso, vão protagonizar um grande embate.

Londrina: Lucas Frigeri; Salomão, Da Silva, Patrick, Ezequiel; João Paulo, Carlos Eduardo, Higor; Paulinho, Hugo e Caio.

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson, Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Rômulo da Silva, Arilson Carlos Alves; Felipe Vizeu, Fabinho e Éder.

Prontos para mais um confronto pela Série B 👊🐯 O Tigre fez o único treino preparatório para a 4ª rodada na tarde de hoje, em Londrina ⚽️ 📷 Celso da Luz | CEC#vamostigre #serieb pic.twitter.com/EbmOTDJobf — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) April 30, 2023

Como funciona o acesso para a Série A?

Os quatro primeiros na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro ao fim da temporada conquistam o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro.

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado entre pontos corridos por 38 rodadas. Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante apenas um para os dois lados. O primeiro colocado será declarado o campeão da Série B na temporada.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a Série C do Brasileirão.

Quarta rodada da Série B do Brasileirão

A quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro traz oito partidas no meio da semana.

O duelo entre Sport e Tombense e Ceará contra o Vitória estão marcados para dia 10 de maio porque os clubes de Sport e Ceará vão jogar a final da Copa do Nordeste.

Segunda-feira, 01/05:

Londrina x Criciúma - 16h

Terça-feira, 02/05:

CRB x Sampaio Corrêa - 19h

Ponte Preta x Botafogo SP - 19h

Atlético GO x Chapecoense - 21h30

Quarta-feira, 03/05:

Ituano x ABC - 19h

Mirassol x Novorizontino - 19h

Juventude x Guarani - 19h

Avaí x Vila Nova - 21h15

Quarta-feira, 10/05:

Ceará x Vitória - 19h

Sport x Tombense - 21h15

Leia também: Confirmado quando será o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023