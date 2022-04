Onde assistir Náutico x Bahia ao vivo e horário da Série B hoje (15/04)

Tem jogo grande hoje! Náutico e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira, 15 de abril, em partida válida pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Náutico x Bahia ao vivo.

Buscando se manter na liderança, o time baiano entra em campo buscando a segunda vitória na Série B, enquanto o Náutico ainda tenta pontuar pela primeira vez na competição.

Onde assistir Náutico x Bahia ao vivo

A partida entre Náutico e Bahia hoje, pela segunda rodada da Série B, vai ser transmitida no SporTV (TV paga) e Premiere (Pay-per-view) a partir das 21h30, no horário de Brasília.

O torcedor pode acompanhar todos os lances do duelo desta sexta-feira, pela Série B do Brasileirão, através do canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Por isso, basta entrar em contato com a sua operadora e saber como obter a emissora.

Por outro lado, o Premiere também disponibiliza a partida. Somente assinantes tem acesso, disponíveis na TV paga, pelo site (www.ge.globo/premiere) ou no aplicativo por R$49,90 ou R$89,90.

Outra opção é assistir no GloboPlay se você for assinante da plataforma.

Data: 15/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Premiação do Brasileirão 2022: Quanto ganha o time vencedor

Náutico e Bahia no Brasileirão Série B

O Náutico estreou com derrota na Série B para o Londrina no último fim de semana. Por isso, jogando em casa nesta sexta-feira, promete dar a volta por cima com o apoio dos torcedores apaixonados para garantir o seu primeiro ponto na temporada. O elenco deve estar completo, assim como foi na última rodada.

Do outro lado, o Bahia se deu muito bem no primeiro jogo da Série B, já que venceu o Cruzeiro com belíssima atuação de Jacaré, o destaque do time do técnico Guto Ferreira. Em primeiro lugar com 3 pontos, a equipe baiana vai lutar até o fim dos 90 minutos para trazer para casa os três pontos.

Escalação do Náutico x Bahia

Escalação do Náutico: Lucas Perri, Cleidson, Carlos Eduardo, Thassio Marques, Júnior Tavares, Djavan, Rhaldney, Ewandro, Jean Carlos, Robinho e Kieza

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Otávio, Luiz Henrique, Patrick, Rezende, Daniel, Raí, Ronaldo e Marco Antônio

Último jogo de Náutico x Bahia

Bahia 4 x 1 Náutico – 22/07/2020 – Copa do Nordeste

Náutico 1 x 0 Bahia – 10/03/2018 – Copa do Nordeste

Bahia 2 x 1 Náutico – 22/02/2018 – Copa do Nordeste

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos dos times.

