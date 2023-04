Onde assistir o jogo do Ceará x Guarani online hoje no Brasileirão - 22/04

Onde assistir o jogo do Ceará x Guarani online hoje no Brasileirão – 22/04

O jogo do Ceará hoje vai ser contra o Guarani pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vozão está com toda a confiança necessária depois de vencer a primeira partida da final da Copa do Nordeste. Neste sábado, 22 de abril, o duelo começa às 18h15, no Estádio Presidente Vargas.

Na rodada de estreia o Ceará perdeu para o Ituano, enquanto o Guarani ganhou do Avaí dentro de casa.

Qual canal vai passar o jogo do Ceará hoje

O jogo do Ceará e Guarani hoje tem transmissão do SporTV e Premiere ao vivo. Os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil.

O SporTV está disponível na programação normal da operadora, mas o pay-per-view Premiere só pode ser adquirido pelo torcedor se o mesmo pagar valor extra na mensalidade.

Entre em contato com o seu operador, escolha o melhor preço ao seu bolso e tenha acesso exclusivo aos jogos da rodada na Série B e A do Brasileirão.

Assistir Ceará online hoje

Para curtir as emoções de Ceará e Guarani neste sábado, o torcedor pode entrar no streaming GloboPlay e assistir todos os lances na plataforma.

O Grupo Globo disponibiliza a programação de ambos os canais na plataforma de streaming. Para quem ainda não é assinante, entre no site (globoplay.globo.com), e adquira um dos pacotes: "GloboPlay e Premiere" ou "Globoplay + Canais ao vivo".

Qualquer um dos dois dá acesso ao vivo nos canais SporTV e Premiere. Lembre-se que os valores podem variar.

Quando Cuca estreia no Corinthians em 2023?

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Na última quarta-feira, o Ceará venceu o Sport por 2 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Com a vantagem, o elenco de Fortaleza só precisa do empate para consagrar-se campeão do torneio regional. Na Série B do Brasileirão o time estreou com derrota para o Ituano fora de casa e agora ocupa a 17ª posição.

Do outro lado, o Guarani se preparou muito bem para estrear no Campeonato Brasileiro depois do Campeonato Paulista. O elenco alviverde ganhou do Avaí dentro de casa por 4 a 1, subindo para a terceira posição com os três pontos. O clube de Campinas pode se tornar o líder se ganhar neste sábado.

Escalações de Ceará x Guarani

Ceará: Richard; Warley, Tiago, Luiz Otávio, Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho; Erick, Vitor Gabriel e Janderson.

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão, Van Van; Wenderson, Matheus Barbosa, Bruno José; Neilton, Bruninho e Mendes.

Amanhã é #DiadeBugre 🇳🇬 ⚔️ Ceará vs Guarani

🏟 Presidente Vargas

⏰ 18h15

🏆 @BrasileiraoB - 2ª Rodada

📺 SporTV e Premiere Oferecimento: Savegnago#OMaiorDoInterior 🟢🏹 pic.twitter.com/9Mu3C5IxwC — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) April 21, 2023

Leia também: Luta de Whindersson Nunes será no sábado contra Filip Marcinek