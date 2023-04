Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje no Brasileirão - 24/04

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje no Brasileirão – 24/04

Nesta segunda-feira, 24 de abril, o jogo do Corinthians feminino vai ser contra o Internacional pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, às 17h30, horário de Brasília. O Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, vai receber a disputa do futebol feminino.

As duas equipes estão na parte de cima da tabela, com a diferença de três pontos na terceira e quarta posição. O Timão pode assumir a liderança provisoriamente se ganhar o jogo desta segunda.

Assistir o jogo do Corinthians feminino hoje

O canal SporTV e o streaming GloboPlay transmitem o jogo do Corinthians feminino hoje às 17h30 ao vivo. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo do Brasileirão nesta segunda-feira.

A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro do futebol feminino. O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário ser pagante para curtir a programação.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming. Acesse o site (globoplay.globo.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso para ver a retransmissão do canal ao vivo na palma da sua mão.

Horário : 17h30 (Horário de Brasília)

: 17h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo

: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Polêmica com Cuca

O time profissional de futebol masculino do Corinthians contratou Cuca para ser o novo técnico. A negociação logo causou polêmica nas redes sociais, especialmente para torcedoras do Timão. Isso porque o comandante tem o seu nome envolvido em um escândalo no ano de 1987, na Suíça, com outros três jogadores.

Na internet, torcedores relembraram a polêmica "Respeita as Minas", feito pelo time feminino. Alguns prometeram acompanhar somente o time feminino.

A Diretoria não se manifestou, assim como o departamento feminino do time.

Escalações de Internacional x Corinthians

Internacional: Barbieri; Tamara, Bruna Benites, Haas, Eskerdinha; Capelinha, Pati, Sandoval; Gauto, Priscila e Aquino.

Corinthians: Lelê; Isabela, Tarciane, Mariza, Yasmim; Luana Bertolucci, Victoria Albuquerque, Duda Sampaio; Gabi Portilho, Tamires e Jheniffer.

Para o duelo desta segunda-feira, no Brasileirão Feminino, as equipes vão entrar em campo da seguinte forma.

Rodada do Brasileirão Feminino

O fim de semana recebeu a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Sexta-feira, 21/04:

Cruzeiro 3 x 0 Real Ariquemes

Sábado, 22/04:

Flamengo 1 x 0 Bahia

Domingo, 23/04:

São Paulo 0 x 1 Santos

Avaí 2 x 1 Grêmio

Real Brasília 2 x 0 Athletico PR

Ferroviária 2 x 0 Ceará

Palmeiras x Atlético MG

