Onde assistir o jogo do Corinthians sub 20 hoje no Brasileirão (16/03)

Depois de empatar com o Inter no fim de semana, o Corinthians sub 20 volta a jogar nesta quinta-feira, 16 de março, contra o RB Bragantino em busca dos três pontos. Pela terceira rodada do grupo A no Brasileirão da categoria de base, o confronto acontece no Estádio Canindé, em São Paulo, às 15h (Horário de Brasília).

O Corinthians se mantém na primeira posição do grupo A com quatro pontos, enquanto o Braga ocupa a lanterna sem marcar pontos.

Onde vai passar jogo do Corinthians sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Corinthians e RB Bragantino sub-2o hoje vai passar no Youtube, de graça e ao vivo para todo o Brasil. O duelo não tem transmissão pela televisão nesta quinta-feira.

Como o SporTV optou por não exibir a partida hoje, a transmissão fica sob responsabilidade dos clubes em questão. Através dos canais no Youtube, o torcedor só precisa acessar o site, encontrar o sinal ao vivo, dar play e curtir o jogo da categoria. É de graça para assistir e não precisa se cadastrar.

Como funciona o Brasileirão sub 20?

O Campeonato Brasileiro Sub 20 é realizado em quatro etapas: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a tão sonhada final.

Vinte times jogam a primeira fase da competição, divididos em dois grupos (A e B) de dez cada. Por nove rodadas em pontos corridos, os elencos do mesmo grupo se enfrentam em turno único. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Daí, os vencedores vão para a semifinal e, depois, a decisão que acontece em partida única. As quartas de final e a semifinal são jogadas em ida e volta.

Os #FilhosDoTerrão Sub-20 entram em campo na quinta-feira (16), contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e você já pode garantir seu ingresso para a partida. 🧡 🏟️ Canindé

⏰ 15h (horário de Brasília)

🎟️ https://t.co/3RfyO1UO1x ou https://t.co/XWYnYHwVwC#VaiCorinthians pic.twitter.com/ERubDMeDuH — Corinthians (@Corinthians) March 14, 2023

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Corinthians sub 20 e RB Bragantino nesta quinta-feira é o paulista Salim Fende Chavez, com os assistentes Ítalo Magno de Paula Andrade e Robson Ferreira Oliveira.

O cargo de quarto árbitro fica com Guilherme Nunes de Santana, enquanto o analista de campo será Newton dos Reis Barreira, ambos do estado de São Paulo. A escala de arbitragem é definida pela CBF.

Classificação geral do Paulistão 2023

Classificação

Vinte equipes jogam o Campeonato Brasileiro da Sub 20. Elas são divididas em dois grupos de dez cada.

GRUPO A

1 Corinthians - 4 pontos

2 Cuiabá - 4 pontos

3 Botafogo - 4 pontos

4 Atlético MG - 3 pontos

5 Ceará - 3 pontos

6 América MG - 3 pontos

7 Flamengo - 3 pontos

8 Internacional - 2 pontos

9 Fluminense - 1 ponto

10 RB Bragantino - 0 pontos

GRUPO B

1 Grêmio - 6 pontos

2 Bahia - 6 pontos

3 Santos - 4 pontos

4 Palmeiras - 3 pontos

5 Cruzeiro - 3 pontos

6 São Paulo - 3 pontos

7 Fortaleza - 3 pontos

8 Athletico PR - 1 ponto

9 Goiás - 0 pontos

10 Atlético GO - 0 pontos

