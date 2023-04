Confira onde assistir o jogo do Flamengo feminino hoje. Foto: Reprodução Paula Reis / CRF

Onde assistir o jogo do Flamengo feminino hoje no Brasileirão - 29/04

Neste sábado, 29 de abril, o Flamengo feminino enfrenta o Real Brasília pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola às 11h (Horário de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Saiba onde assistir ao vivo o futebol feminino.

O Rubro-Negro ocupa a segunda posição com 21 pontos, enquanto o Real Brasília está em 12º lugar com o total de sete pontos.

Assistir jogo do Flamengo feminino hoje

A partida entre Flamengo feminino e Real Brasília tem transmissão no Youtube da FLA TV ao vivo e de graça neste sábado. Dá para assistir em qualquer lugar do país.

Nenhum canal de televisão vai exibir a partida do Brasileirão Feminino hoje. Porém, o torcedor só precisa de um aplicativo com conexão da internet para curtir o embate.

Data: 29 de abril de 2023

Local: Estádio da Gávea - Rio de Janeiro

Onde assistir ao vivo: Youtube

Horário do jogo: 11h (horário de Brasília)

Escalações de Flamengo x Real Brasília

Os três pontos são fundamentais para os dois elencos neste sábado. A bola vai rolar às 11h, horário de Brasília, na casa do Mengo. Dito isso, deverão escalar as melhores jogadoras para buscarem o triunfo.

Confira as prováveis escalações:

Flamengo: Barbara; Jucinara, Agustina, Miriam, Daiane; Thaisa, Duda, Monalisa; Sole, Darlene Giovanna.

Real Brasília: Ana Lucia; Isabela, Petra, Nene, Durango; Lady Andrade, Lay, Gabrielly; Carol, Damiana e Karla.

Classificação do Brasileirão Feminino

O Campeonato Brasileiro da Série A1 no futebol feminino tem 15 rodadas, disputadas por dezesseis times em pontos corridos. Ao fim da competição, os oito melhores da classificação avançam para as quartas de final.

Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

1 Ferroviária - 21 pontos

2 Flamengo - 21 pontos

3 Corinthians - 19 pontos

4 Internacional - 19 pontos

5 Palmeiras - 17 pontos

6 Cruzeiro - 14 pontos

7 Santos - 14 pontos

8 Atlético MG - 12 pontos

9 São Paulo - 12 pontos

10 Bahia - 10 pontos

11 Grêmio - 10 pontos

12 Real Brasília - 7 pontos

13 Athletico PR - 4 pontos

14 Avaí - 4 pontos

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

