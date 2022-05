Onde assistir Paysandu x Manaus hoje: ao vivo e online (30/05)

Equipes estão empatadas na parte de cima da tabela da Série C do Brasileirão; quem vencer se garante nas primeiras posições

Para fechar a oitava rodada da Série C do Brasileirão, as equipes de Paysandu e Manaus se enfrentam nesta segunda-feira, 30 de maio, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém. Com a bola rolando às 20h, pelo horário de Brasília, confira onde assistir Paysandu x Manaus hoje ao vivo e online.

Onde assistir Paysandu x Manaus hoje

O jogo entre Paysandu e Manaus hoje pode ser assistido no DAZN, serviço de streaming, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Disponível somente aos assinantes, o serviço de streaming DAZN é o responsável por exibir as grandes emoções da rodada da Série C do Brasileirão. A plataforma exibe até três jogos por rodada aos finais de semana já que tem os direitos de imagens.

Para tornar-se membro, acesse o site (www.dazn.com).

Informações do jogo Paysandu x Manaus hoje:

Data: 30/05/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, no Pará

Arbitragem: Rafael Carlos Salgueiro (FIFA)

Onde assistir: DAZN

Provável escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Bruno Leonardo, Patrick; Mikael, José Aldo, Serginho; Marlon, Marcelo Toscano e Pipico. Técnico: Márcio Fernandes

Provável escalação do Manaus: Matheus Inácio; Weriton, Claudinho, Paulo Sérgio, Rayne; Renan, Felipe Baiano, Gilson, Luiz Felipe; Roney e Hélio Paraíba. Técnico: Evaristo Piza

+Estádio da final da Libertadores de 2022: decisão será no Equador

Paysandu e Manaus na Série C do Brasileirão

O desempenho do Paysandu até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro é regular. Depois de vencer o Volta Redonda no fim de semana passado, o clube paraense terminou em 6º lugar com 12 pontos, contabilizando três vitórias, três empates e uma derrota. Se vencer hoje, pula duas posições e alcança a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Manaus vem logo atrás, em 7º lugar, com os mesmos 12 pontos do adversário. Porém, o grupo amazonense só consegue atingir as primeiras posições da classificação se descontar a diferença do saldo de gols, que é de cinco diante do rival no confronto desta segunda-feira.

A última vez que as equipes de Paysandu e Manaus se enfrentaram foi em 25 de setembro de 2021, na temporada passada, pela Série C do Brasileirão.

Em confronto válido pela primeira fase, o Paysandu levou a melhor por 2 x 0, jogando no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, com gols de Rildo e Danrlei.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos da última partida entre as equipes.