Onde vai passar ABC x Vitória de graça hoje na Série B do Brasileirão - 23/04

A partida entre ABC x Vitória fecha a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, 23 de abril, no início da temporada no futebol brasileiro. A partida acontece no Estádio Frasqueirão, em Natal, às 18h, horário de Brasília.

O ABC busca a primeira vitória enquanto ocupa a 17ª posição, enquanto o Vitória está em quinto lugar depois de vencer a Ponte Preta.

Assistir ABC x Vitória hoje ao vivo

A BAND vai transmitir na TV aberta a partida entre ABC x Vitória neste domingo de graça. O Premiere, site da Band, GloboPlay e o Youtube também são opções para acompanhar o embate da Série B do Brasileirão.

Para todos os estados do Brasil, a partida será exibida na Bandeirantes ao vivo. É só ligar no canal e curtir as emoções da segunda rodada. O pay-per-view Premiere também é uma maneira de ver o jogo de hoje, mas só é encontrado em operadoras de TV por assinatura.

Quem não vai estar em casa no horário marcado pode assistir no GloboPlay, caso seja assinante, ou no site da Bandeirantes (www.band.uol.com.br).

Se você não é assinante do GloboPlay, entre no site da emissora, clique em "ao vivo", escolha o ícone da Bandeirantes e veja ao vivo a programação da TV aberta. Se cadastre no site antes, e aí você terá acesso total.

Como assistir jogo no Youtube

Além de acompanhar a partida na TV e na internet pelos meios determinados nas emissoras, também dá para acompanhar todas as emoções do embate entre ABC e Vitória no Flow Sport Clube, no Youtube.

O ABC divulgou a notícia no Instagram, informando que a partida contra o Vitória estará disponível no canal de graça e com imagens. É só entrar na plataforma de vídeos, seja no computador ou aplicativo, clicar no link ao vivo que está disponível e curtir.

Não precisa pagar nada para ver e nem se cadastrar.

Escalações de ABC e Vitória

Para o duelo deste domingo, na segunda rodada da Série B do Brasileirão, as escalações de ambas as equipes deverão se formar da seguinte forma:

ABC: Simão; Daniel Vançan, Richardson, Stephannyo Afonso, Gedeilson; Jean Patrick Reis, Raphael Luz, Wellington Rodrigues dos Reis; Fabio, Welliton e Allan Monteiro Dias.

Vitória: Lucas Willians; Zé Carlos, Camutanga, Wagner, Marcelo Correa; Marco Antônio da Silva, Rodrigo Andrade, José Hugo; Giovanni Augusto, Osvaldo e Léo Gamalho.

