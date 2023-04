Onde vai passar América MG x Fluminense hoje ao vivo no Brasileirão - 15/04

Duelo será exibido com exclusividade no canal pago e no serviço de streaming

Prepare o coração torcedor, porque tem estreia do Fluminense neste sábado, 15 de abril. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o elenco tricolor enfrenta o América Mineiro no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 16h (Horário de Brasília). Quem vai somar os três pontos?

O América vem de vitória em cima do Nova Iguaçu na Copa do Brasil, enquanto o Tricolor venceu o Paysandu.

Qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje?

A partida entre América MG e Fluminense hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay ao vivo. Torcedores de todos os estados do Brasil vão acompanhar o duelo do Brasileirão neste sábado.

Para a surpresa do apreciador de futebol, o pay-per-view só está disponível por valor extra em operadoras de TV por assinatura. Dá para comprar o pacote de canais e assistir direto na televisão, enquanto outros combos só estão disponíveis na internet, pelo aplicativo do Premiere.

Quem é assinante GloboPlay e tem o pay-per-view no pacote pode assistir pela internet. É só sintonizar o aplicativo no celular, tablet ou smartv, inserir o email e a senha do usuário, procurar o canal ao vivo e torcer.

Horário : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Marcelo vai jogar hoje?

O lateral Marcelo está disponível para o treinador Fernando Diniz. Neste sábado, ele deverá vestir a camisa titular do Fluminense contra o Coelho na primeira rodada do Brasileirão.

O ídolo do Real Madrid participou da conquista do título carioca em cima do Flamengo e até marcou o seu primeiro gol, além de entrar na estreia da Copa do Brasil contra o Paysandu na última quarta-feira.

Marcelo foi formado na base do Tricolor. Jogou por anos no Real Madrid e conquistou cinco taças da Champions.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander, Lima; Jhon Arias, Keno e Cano.

Nino, Keno e @_felipemelo_ marcaram e deixaram o #TimeDeGuerreiros em vantagem na Copa Betano do Brasil! A volta é no dia 25/04, fora de casa! pic.twitter.com/RwCzeUVxZe — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 13, 2023

Cano artilheiro do Brasileirão em 2022

O argentino Germán Cano brilhou no ano passado. Com 27 gols, foi o artilheiro do Brasileirão com oito gols de diferença com Pedro Raul, do Goiás, na segunda posição.

Este ano, Cano já anotou 18 gols em 15 partidas entre Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Carioca e na Taça Guanabara. Foram dois títulos nos estaduais. Cano é o camisa 14 do Tricolor das Laranjeiras e titular absoluto.

Será que Cano vai conseguir repetir essa marca?

Quando é o 1º jogo do Cruzeiro no Brasileirão 2023

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro Braulio da Silva Machado foi escolhido pela CBF para apitar o jogo do Fluminense neste sábado, contra o América Mineiro, no Independência.

Os auxiliares vão ser Thiaggo Americano Labes, Gizeli Casaril e o quarto árbitro Vinicius Gomes do Amaral. Já no VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Pablo Ramon Gonçalves.

Leia também: Fluminense tem Libertadores?