Onde vai passar Botafogo x São Paulo ao vivo hoje no Brasileirão - 15/04

Neste sábado, 15 de abril, o São Paulo visita o Botafogo, pelo jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília. O elenco carioca vem de vitória, enquanto o Tricolor empatou com o Ituano na Copa do Brasil.

O Fogão busca o terceiro título, enquanto o São Paulo quer o sétimo troféu.

Qual canal vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo e São Paulo será transmitido ao vivo no Premiere e GloboPlay neste sábado. Nenhum canal da televisão aberta exibirá a estreia dos clubes.

O torcedor pode sintonizar o pay-per-view em qualquer lugar do Brasil para assistir a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Operadoras de TV por assinatura disponibilizam o pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

O Premiere é o lugar onde praticamente todos os jogos da divisão estarão ao vivo. Caso contrário, dá para ver a retransmissão do PPV no GloboPlay, serviço de streaming da Globo. O torcedor precisa ter o pacote com o Premiere para ver as imagens ao vivo.

O GloboPlay pode ser acesso no site (globoplay.globo.com) ou aplicativo em dispositivos móveis com internet.

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Johnny Barros de Oliveira, Henrique Neu Ribeiro e Rafael Martins de Sá

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira

Como vem o Botafogo?

O Botafogo conseguiu permanecer na elite do Brasileirão no ano passado. Agora, quer brigar na parte de cima da classificação tanto pelo quarto título como por uma vaga em competições internacionais.

O time ganhou novos reforços, mas o treinador Luis Castro terá que evitar com que desfalques prejudiquem a campanha durante a temporada. No entanto, o principal objetivo é brigar na parte de cima.

Este ano, o Botafogo foi campeão da Taça Rio em cima do Audax.

São Paulo quer a recuperação

O principal objetivo do São Paulo este ano é evitar o rebaixamento. Na temporada passada, o clube paulista flertou com a zona de rebaixamento em diferentes etapas da competição, deixando os nervos do torcedor à flor da pele.

Por isso, o treinador Rogério Ceni terá que trabalhar dobrado para utilizar as peças do seu elenco, além das contratações, para formar o time perfeito e, quem sabe, brigar na parte de cima.

Os destaques do São Paulo são Calleri, Luciano e Galoppo.

Jogos da primeira rodada do Brasileirão 2023

Escalações de Botafogo x São Paulo

Luis Castro, técnico do Botafogo, ainda não pode contar com o goleiro Gatito, e os atletas Hugo, Patrick de Paula e Kayque.

Já Rogério Ceni tem uma extensa lista de desfalques. O treinador terá que improvisar para a estreia do Brasileirão neste sábado. Galoppo, Ferraresi, Moreira, Welington, André Anderson e Igor Vinícius.

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Luis Henrique.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda, Lucas Beraldo, Nathan Mendes; Méndez, Rodrigo Nestor, Michel Araújo; Wellington Rato, Calleri e Erison.

