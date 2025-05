Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje: escalação contra o Santos (18/5)

O Corinthians recebe o Santos na 9ª rodada do Brasileirão neste domingo, às 16h. O jogo acontece na Neo Química Arena, em Itaquera. Neymar e Memphis Depay não devem jogar.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

A TV Globo e o Premiere transmitem o jogo do Corinthians e Santos neste domingo, no Brasileirão. Everaldo Marques narra o encontro de Corinthians e Santos, direto da Neo Química Arena, com os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

O Premiere exibe a partida em Itaquera com a narração de Odinei Ribeiro e as análises de Grafite e Sérgio Xavier Filho

Assistir o jogo do Corinthians na Globoplay

A plataforma de streaming fará a retransmissão do que estiver passando na emissora no estado de São Paulo. É possível assistir tanto no site www.globoplay.globo.com como no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv. Clique em ‘Entrar’, localizado no menu superior e na sequência digite o seu login e a senha, dê ‘entrar’ assim que digitar.

Em seguida, vá até o menu principal e escolha a opção ”Agora na TV”.

Escalação

O Timão entra em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele (José Martínez), André Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

O Santos deve escalar Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal (Thaciano), Soteldo e Tiquinho Soares. Neymar não joga.

Classificação do Brasileirão 2025