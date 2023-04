Confira onde assistir o jogo de hoje no futebol. Foto: Reprodução Pixabay

Clássico catarinense é válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta

Onde vai passar Criciúma x Avaí ao vivo na Série B do Brasileirão - 28/04

Onde vai passar Criciúma x Avaí ao vivo na Série B do Brasileirão – 28/04

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o clássico entre equipes catarinenses de Criciúma x Avaí será disputado nesta sexta-feira, 28 de abril, no Estádio Heriberto Hülse. A bola rola às 19h, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo na televisão e internet.

Com duas vitórias e seis pontos, o Criciúma ocupa a terceira posição da tabela. O Leão da Ilha está em 12º com apenas três pontos.

VEJA: Horário do treino F1 hoje: classificação do GP do Azerbaijão

Qual canal vai passar Criciúma x Avaí ao vivo

O jogo do Criciúma e Avaí hoje terá transmissão exclusiva dos canais SporTV 3 e Premiere, disponíveis em operadoras de televisão por assinatura.

Só quem é cliente e tem a TV paga em casa pode assistir ao embate da Série B do Brasileirão nesta sexta. Sintonize com o controle remoto entre os dois canais para torcer em qualquer lugar do país.

Data: 28 de abril de 2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse - Criciúma (SC)

Onde assistir jogo Criciúma x Avaí ao vivo: Premiere, SporTV 3 e GloboPlay

Como assistir o jogo online hoje

Para acompanhar online, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo. É uma boa pedida para quem não tem a TV paga em casa.

Para assistir os canais ao vivo é necessário ter os pacotes: "GloboPlay + Canais ao vivo" ou "GloboPlay e Premiere". Ambos possuem valores diferentes, entre R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês.

Entre no site (globoplay.globo.com), escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso e assista no computador, celular, tablet ou smartv.

Escalações de Criciúma x Avaí

Em busca dos três pontos, o Criciúma deverá colocar força máxima dentro de campo nesta sexta-feira para disputar o clássico catarinense. O principal objetivo do elenco é se manter no G-4. Já o Avaí perdeu na última rodada e por isso vai buscar o triunfo. Xavier foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar hoje.

Confira as prováveis escalações para o jogo de hoje:

Criciúma: Gustavo; Marcelo Hermes, Walisson, Rodrigo, Cristovam; Arilson Carlos, Rômulo da Silva, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus; Fabinho e Éder.

Avaí: Ygor Vinhas; Igor, Roberto, Didi, Natanael; Wellington, Giva, Eduardo; Júlio César, Patiño e Marcos Cipriano.

Arbitragem

Quem vai apitar o clássico entre Criciúma x Avaí nesta sexta-feira é Wagner do Nascimento Magalhaes, árbitro padrão FIFA. Os auxiliares escalados foram Thiago Henrique Neto Correa Farinha, Thayse Marques Fonseca e o quarto árbitro William Machado Steffen.

O VAR, árbitro de vídeo, fica sob a responsabilidade de Jean Pierre Goncalves Lima. O profissional entra em contato com o juiz que está dentro do campo para informa-lo sobre possível pênalti, gol anulado ou faltas.

Leia também: Quando será o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023