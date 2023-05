Onde vai passar jogo do Ceará x Vitória na Série B do Brasileirão - 10/05

Onde vai passar jogo do Ceará x Vitória na Série B do Brasileirão – 10/05

O vice-líder Vitória enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, 10 de maio, em partida atrasada pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com início às 19h, horário de Brasília, o jogo do Ceará vai acontecer no Estádio Presidente Vargas.

Quem vai transmitir jogo do Ceará hoje ao vivo

O SporTV 2 e o Premiere vão exibir o jogo do Ceará hoje para todos os estados do Brasil. Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir a partida entre Ceará e Vitória nesta quarta-feira. O torcedor tem que ser cliente da TV paga para acompanhar o futebol. Caso contrário, não é possível assistir.

O pay-per-view está disponível para compra na própria operadora.

Assistir Ceará online hoje

Também dá para acompanhar o jogo do Ceará hoje no aplicativo do Premiere e GloboPlay ao vivo pela internet, disponível em qualquer lugar do Brasil.

Quem é assinante do Premiere pode assistir a programação também na plataforma online. No GloboPlay é a mesma coisa, mas é preciso ter o pay-per-view no pacote de canais ao vivo disponível. Os valores podem variar.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas

Onde assistir: SporTV 2, Premiere e GloboPlay

Escalações de Ceará x Vitória

Mesmo depois de erguer a taça da Copa do Nordeste, o Ceará empatou sem gols com a Ponte Preta na última rodada da competição. O time cearense traz nesta quarta-feira o elenco titular, sem novos desfalques.

O mesmo acontece com o Vitória. Vice-líder da Série B, o time assume a liderança se ganhar hoje.

Ceará: Richard; Danilo, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Michel; Willian Maranhão, Richardson, Janderson; Jean Carlos, Erick e Nicolas.

Vitória: Lucas Willians; Marcelo Correa, Wagner, Camutanga, Zé Carlos; Leonardo, Andrade, Giovanni Augusto; José Hugo, Osvaldo e Welder de Jesus.

Onde estão os times na classificação?

O Ceará ocupa a 16ª posição na tabela da Série B do Brasileirão enquanto o Vitória é o segundo colocado, atrás do Criciúma com um ponto de diferença.

O Vozão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º colocado, com quatro pontos. Já o Vitória tem 12 pontos anotados e 100% de aproveitamento, com quatro vitórias e um jogo a menos. Se ganhar hoje assume a liderança e desbanca o Criciúma.

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado por vinte clubes em 38 rodadas entre pontos corridos. Ao fim da temporada, os quatro primeiros na classificação sobem para a elite, enquanto os quatro últimos vão para a terceira divisão do futebol.

O retrato final dessa rodada 5 ficou assim!#BrasileiraoBetano pic.twitter.com/5XJq4wE8KB — Brasileirão Betano - Série B (@BrasileiraoB) May 9, 2023

