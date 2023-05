Onde vai passar jogo do Grêmio x RB Bragantino no Brasileirão - 07/05

Neste domingo, 07 de maio, o jogo do Grêmio vai ser contra o RB Bragantino pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola às 18h30 (Horário de Brasília) na partida de futebol com transmissão ao vivo.

O Grêmio ocupa a sétima posição com seis pontos, enquanto o Bragantino está em 12º lugar com quatro.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo

A partida entre Grêmio e RB Bragantino hoje será transmitida ao vivo nos canais SporTV e Premiere, além da plataforma de streaming GloboPlay neste domingo.

Com exclusividade, o torcedor pode assistir o jogo do Grêmio hoje pelo Brasileirão entre as operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem é cliente só precisa de um clique no controle remoto em qualquer lugar do Brasil.

Para ver o futebol online, aí é preciso ter o GloboPlay. A plataforma possibilita o torcedor de assistir a transmissão ao vivo dos dois canais pelo computador ou até em aplicativos de dispositivos móveis com acesso à internet. Os valores vão de R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês.

Horário : 18h30 (horário de Brasília)

: 18h30 (horário de Brasília) Local : Arena do Grêmio, em Porto Alegre

: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Onde assistir jogo do Grêmio hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

HOJE É #DiaDeGrêmio! Dia de ir em busca dos três pontos e dar mais um passo na caminhada do #Brasileirão2023. Dia de levar para dentro de campo o alento de cada Tricolor na arquibancada.

🆚 Grêmio

🏟️ Arena do Grêmio

⌚️ 18h30

#️⃣ #GRExRBB

Grêmio FBPA

Escalações de Grêmio x RB Bragantino

Como o duelo é extremamente importante para o Grêmio e o RB Bragantino, os treinadores vão escolher à dedo os principais jogadores do elenco para entrarem em campo neste domingo, pela rodada do Brasileirão.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Grêmio: Gabriel; Bruno Alves, Bruno Uvini, Diego Barbosa, Fábio; Lucas Silva, Mila, Bitello; Cristaldo, Vina e Luis Suárez.

RB Bragantino: Lucão; Hurtado, Eduardo, Natan, Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes; Helinho, Bruninho, Sorriso e Alerrandro.

Quem é o artilheiro do Brasileirão?

Com três gols, Tiquinho Soares, do Botafogo, e Moisés, do Fortaleza, dividem a artilharia do Brasileiro na temporada depois de três rodadas.

Para o Grêmio, os artilheiros são os meias Vina e Everton, e João Pedro, lateral direito com apenas um gol. Nenhum atleta se destaca até o momento. Luis Suárez, contratado no início da temporada após jogar pelo Nacional do Uruguai e a Copa do Mundo por sua seleção.

O Grêmio pode mudar esse cenário se vencer o Bragantino hoje e seus jogadores marcarem.

