Onde vai passar jogo do São Paulo hoje? Horário e palpites ao vivo (18/09)

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Neste domingo, 18 de setembro, Ceará e São Paulo se enfrentam pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília). A partida vai ser na Arena Castelão, em Fortaleza, e onde vai passar jogo do São Paulo hoje vai ser na TV Globo ao vivo.

Ambas as equipes buscam fugir da zona de rebaixamento na reta final da temporada

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo

O jogo do São Paulo hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e no Premiere, pay-per-view, às 16h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor pode curtir no GloboPlay, serviço de streaming.

Para o estado de SP e CE, a TV Globo exibe todas as emoções do confronto entre Ceará e São Paulo, disponível tanto no canal principal e afiliadas com narração de Gustavo Villani e comentários de Ricardinho, Ana Thaís Matos e Sálvio Spínola.

Outra opção para o torcedor curtir é o Premiere, pay-per-view, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura por valor extra. Sob os valores de R$ 59,90, até R$ 89,90, é possível obter o pacote de canais através da televisão.

Para quem gosta de assistir pelo celular, o GloboPlay retransmite as imagens do confronto neste domingo totalmente de graça. Basta acessar o aplicativo também no tablet, computador ou na smart TV, escolher a opção “Agora na TV” e aí curtir ao vivo e sem pagar nada.

Ceará x São Paulo:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa

VAR: Adriano Milczvski

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Ceará x São Paulo: como estão as equipes?

Com quatro vitórias seguidas nas últimas rodadas, o Ceará ocupa a 14ª posição com 31 pontos, empatado com o adversário deste domingo. Depois de vencer o Santos em casa, o elenco cearense contabiliza seis vitórias, treze empates e sete derrotas, com aproveitamento de 39% na temporada. Se vencer hoje, pula três posições na tabela de classificação.

Do outro lado, o São Paulo quer se recuperar da eliminação na Copa do Brasil no meio da semana para o Flamengo. Entre a 13ª posição da tabela com 31 pontos, o elenco tricolor soma seis vitórias, treze empate e sete derrotas, com o objetivo principal de se afastar da zona de rebaixamento. Com aproveitamento de 39%, similar ao adversário, o clube comandado por Rogério Ceni deve entrar completo.

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Ceará venceu o Santos por 2 a 1, dentro de casa, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo, na última quarta-feira (14/09), perdeu para o Flamengo por 1 a 0, pela partida de volta na semifinal da Copa do Brasil, eliminado da competição.

Agenda da rodada do Brasileirão hoje

A 27ª rodada do Brasileirão traz confrontos que prometem agitar o fim de semana do torcedor. O destaque fica para o clássico entre Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, além do embate entre Palmeiras e Santos.

Para ficar atento com os resultados e a rodada, confira a seguir todos os jogos de hoje.

Sábado, 17/9

Avaí x Atlético MG

Botafogo 2 x 0 Coritiba

Domingo, 18/9

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

Segunda-feira, 19/9

Atlético GO x Internacional – 20h

