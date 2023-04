Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão de graça - 23/04

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão de graça – 23/04

É dia de jogo do Flamengo! Neste domingo, 23 de abril, o elenco carioca visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, para disputar a segunda rodada do Brasileirão. O embate começa às 11h, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo.

O Rubro-Negro é o vice-líder depois de ganhar do Coritiba na rodada de estreia, enquanto o Inter empatou com o Fortaleza fora de casa.

Este é o segundo jogo de Sampaoli no Flamengo. No meio da semana, o elenco ganhou do Ñublense pela segunda rodada da Libertadores, no Maracanã.

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje vai passar no Premiere, às 11h, para todos os estados do Brasil neste domingo. A partida entre Internacional e Flamengo é exclusiva do pay-per-view.

O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão. O torcedor que é assinante do pacote de canais pode assistir na TV paga, do conforto do seu sofá de casa. Porém, lembre-se que cada operadora pode pedir um valor diferente pelo combo de futebol.

Entre no site ou ligue para a sua operadora para adquirir o Premiere.

Assistir Flamengo online hoje

Não é cliente da TV paga? Fique tranquilo flamenguista, dá para curtir o jogo do Flamengo hoje na internet. Isso porque o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, vai retransmitir as imagens da partida para os assinantes.

Os pacotes "GloboPlay e Premiere" e "GloboPlay + Canais ao vivo e Premiere" tem disponível o pacote de canais. Acesse o site (globoplay.globo.com), faça o seu cadastro no site e escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso. Depois de comprar o streaming, você pode assistir com e onde quiser.

O GloboPlay está disponível no computador, ou no aplicativo em dispositivos móveis com acesso à internet.

Escalações de Internacional x Flamengo

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado, Renê; Baralhas, Johnny, Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Pereira; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Marinho, Gabigol e Pedro.

O Inter não poderá contar com Bustos e Gabriel, ambos no departamento médico.

Sampaoli, novo técnico do Flamengo, vai comandar o time neste domingo. David Luiz, Arrascaeta, Filipe Luís, Matheuzinho, Pulgar e Vidal continuam indisponíveis.

Arbitragem

O árbitro do jogo do Flamengo e Internacional hoje vai ser Ramon Abatti Abel. Os auxiliares vão ser Bruno Boschilia, Marcelo Carvalho Van Gasse e o quarto árbitro Roger Goulart.

A presença do VAR, árbitro de vídeo, terá Rodolpho Toski Marques como o responsável por verificar cada jogada e lance de pênaltis, faltas e cartões vermelhos e amarelos.

Próximo jogo

Depois do confronto neste domingo, Internacional e Flamengo voltam a jogar no meio da semana pela terceira fase da Copa do Brasil, em partida de volta.

O Flamengo receberá o Maringá na quarta-feira, 26 de abril, às 21h30, horário de Brasília. No primeiro jogo o time paranaense ganhou por 2 a 0 como mandante.

Já o Internacional joga na quinta-feira, 27 de abril, às 20h, contra o CSA. O time gaúcho ganhou o primeiro duelo por 2 a 1 dentro de casa.

