Jogo do Flamengo neste domingo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba

Provável escalação do Flamengo hoje: quem joga contra o Athletico-PR

Provável escalação do Flamengo hoje: quem joga contra o Athletico-PR

A escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo (17), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá mudanças importantes por causa dos desfalques no elenco. A principal novidade é o retorno de Lucas Paquetá, recuperado de uma lesão na coxa esquerda e novamente à disposição do técnico Leonardo Jardim.

Qual a provável escalação do Flamengo?

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico-PR tem: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Paquetá e Carrascal; Cebolinha (Bruno Henrique), Samuel Lino e Pedro.

O Flamengo ocupa atualmente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados, quatro atrás do líder Palmeiras, mas com uma partida a menos na tabela.

A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Apesar da volta de Paquetá, o Rubro-Negro chega pressionado pelos problemas no meio de campo e pela quantidade reduzida de jogadores relacionados para a viagem.

Escalação do Flamengo tem volta de Paquetá

Recuperado fisicamente, Paquetá aparece entre os relacionados e deve começar como titular. O volante pode ocupar uma das vagas deixadas por Jorginho e Evertton Araújo, ambos suspensos para o confronto diante do Athletico-PR.

Além das suspensões, o Flamengo também terá ausências importantes. Erick Pulgar ainda não foi liberado pelo departamento médico após tratamento no ombro. Gonzalo Plata segue com dores no joelho esquerdo e permanece fora da equipe.

Luiz Araújo também não viajou com o grupo. O atacante foi liberado pelo clube por questões pessoais após a perda de um familiar.

Outro caso especial é o de Samuel Lino. O jogador recebeu autorização para acompanhar o nascimento do primeiro filho, mas deve se apresentar diretamente em Curitiba para ficar disponível no duelo.

Time viaja com elenco reduzido

Com tantos problemas físicos e suspensões, o Flamengo levou apenas 20 jogadores para a partida — normalmente o clube relaciona 23 atletas.

A situação aumenta a dor de cabeça de Leonardo Jardim principalmente no setor de meio-campo. Paquetá deve iniciar entre os titulares, mas a definição do companheiro ainda gera dúvidas.

Uma das alternativas é utilizar o jovem Luiz Felipe, revelado na base rubro-negra. Outra possibilidade estudada pela comissão técnica é improvisar Léo Ortiz como volante, função que ele já exerceu anteriormente.

Saúl também é tratado com cautela devido às dores no tendão do tornozelo, agravadas em gramados sintéticos.

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