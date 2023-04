Qual canal vai passar Fortaleza x Internacional ao vivo no Brasileirão - 15/04

Fortaleza e Internacional disputam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste sábado, 15 de abril, na Arena Castelão, às 18h30 (Horário de Brasília). Além de garantir os três pontos, quem vencer sobe para a parte de cima da classificação.

Tanto Inter como Fortaleza estão com o mesmo técnico do ano passado. Juan Pablo Vojvoda é o comandante do Leão do Ceará, enquanto Mano Menezes é o treinador do Colorado.

Onde vai passar o jogo do Internacional hoje ao vivo

O Premiere transmite na TV fechada o jogo do Fortaleza e Internacional no Brasileirão neste sábado. O duelo vai começar às 18h30, na Arena Castelão. Também dá para assistir ao vivo no GloboPlay.

A Rede Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro este ano. Como ela não passa jogos aos sábados, todos os confrontos ficam restritos aos canais Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura.

É preciso ser assinante da Sky, Claro, Oi ou Vivo para comprar o pacote de canais de futebol. Entre em contato com o seu operador ou visite o site do Premiere.

Quem é membro do GloboPlay e tem o pay-per-view no pacote, pode acompanhar a partida de futebol como e onde quiser neste sábado.

Fortaleza vai brigar na parte de cima

No ano passado o Fortaleza brigou na parte de cima da tabela. Não surpreendeu, mas ficou com a vaga na fase preliminar da Libertadores.

O desastre, no entanto, foi ter perdido para o Cerro Porteño na Pré-Libertadores, ficando com a vaga na fase de grupos da Sul-Americana. O time foi campeão cearense, além de vencer o Águia de Marabá na terceira etapa da Copa do Brasil.

Para o Brasileirão, o Leão pode disputar novamente as primeiras posições, mas encontrará fortes rivais dispostos a desmontarem o seu elenco.

SIMBORA QUE O BRASILEIRÃO 2023 VAI COMEÇAR! 🤩 Sábado temos encontro marcado para a estreia do Tricolor de Aço no duelo contra o Internacional! 🏟️ Arena Castelão

📅 15/04

⌚️ 18h30 VAMOS JUNTOS! 🦁#FortalezaEC pic.twitter.com/T3h1eeQm46 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 13, 2023

Internacional pode ser favorito ao título

No ano passado, o Internacional brigou na parte de cima da classificação com Palmeiras e Fluminense. Ao fim das rodadas, garantiu o vice-campeonato com 73 pontos em 20 vitórias, 13 empates e cinco derrotas.

O começo de temporada do Inter não está dos melhores. O time foi eliminado na semifinal do Gauchão para o Caxias, empatou na estreia da Libertadores mas ganhou do CSA na terceira fase da Copa do Brasil. Por isso, entra em campo neste sábado com todo o gás necessário para trazer para casa os três pontos.

Confira a lista de relacionados.

Escalações de Fortaleza x Internacional

Para o duelo deste sábado, no Brasileirão, as equipes devem entrar em campo da seguinte maneira:

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Samuel; José Welison, Pochettino, Calebe; Thiago Galhardo, Lucero e Moisés.

Internacional: Keiller; Matheus Dias, Vitão, Moledo, Renê; Baralhas, Johnny, De Pena, Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

Edina Alves Batista é quem vai apitar o jogo do Fortaleza e Internacional neste sábado. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Os auxiliares vão ser Neuza Ines Back, Fabrini Bevilaqua e Adriano Barros. No VAR, o responsável é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

