Qual canal vai passar Mirassol x Chapecoense hoje de graça (15/04/2023)

Pela primeira vez em sua história, o Mirassol disputa a Série B do Brasileirão. A estreia acontece neste sábado, 15 de abril, contra a Chapecoense no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista. O duelo entre Mirassol x Chapecoense é válido pela primeira rodada e começa às 17h, horário de Brasília.

Esta também será a primeira vez que os elencos se enfrentam.

Quem vai transmitir Mirassol x Chapecoense hoje ao vivo

Na TV aberta, a BAND vai transmitir Mirassol x Chapecoense neste sábado ao vivo. Já o Premiere está disponível entre as operadoras de TV paga de todo o país.

A emissora da televisão aberta vai transmitir o jogo da Série B hoje para os estados do PR, SC e no interior de SP de graça e ao vivo. Dá para sintonizar o canal e assistir do conforto do seu sofá em casa. Também dá para ver a programação da emissora no site de graça (www.band.uol.com.br).

Quem mora em outro estados pode sintonizar o Premiere, pacote de canais por assinatura. Quem tem a TV paga pode assinar por valor extra o pay-per-view e assim ter acesso da programação.

Se preferir, pode sintonizar a plataforma de streaming GloboPlay para assistir na internet.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O Mirassol joga a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. A expectativa é alta, e por isso o clube paulista quer fazer bonito na estreia. O time foi para a final da Taça Independência no Campeonato Paulista, mas perdeu nos pênaltis para o São Bernardo. O principal problema do elenco é que perdeu grandes peças no meio do caminho, como o atacante Zé Roberto.

A Chapecoense, por outro lado, ficou na Série B por mais um ano. Na temporada passada, o clube não conseguiu a pontuação necessária para ocupar a parte de cima da classificação. Os três pontos neste sábado são importantes para colocar o elenco catarinense na parte de cima da tabela e, dessa maneira, brigar pela liderança.

Escalações de Mirassol e Chapecoense

O último compromisso do Mirassol na temporada, sob o comando do técnico Ricardo Catalá, foi na derrota para o São Bernardo na final da Taça Independência

Já a Chape enfrentou o Ypiranga em amistoso, com vitória por 1 a 0 sob o comando do treinador Argel Fuchs.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Otávio, Thalisson Kelven, Guilherme Biro; Flávio, Danielzinho, Camilo; Fernandinho, Kauan e Negueba.

Chapecoense: Airton; Ronei, Victor Ramos, Rodrigo Freitas, Cristiano; Pablo Oliveira, Giovanni Pavani, Gustavo Cazonatti, Bruno Nazário; Maxwell e Ribamar.

Quantas rodadas tem a Série B?

A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada em pontos corridos por 38 rodadas, separadas por dois turnos. Os vinte clubes da segunda divisão se enfrentam por duas vezes: uma como mandante e a outra fora de casa.

Cada vitória garante três pontos, enquanto empate dá apenas um ponto para os dois lados. Os quatro primeiros da classificação ficam com o acesso à elite do Brasileirão. Na parte de baixo, os quatro últimos vão para a terceira divisão do torneio de futebol.

A primeira rodada será jogada neste fim de semana, entre a sexta, sábado e domingo.

