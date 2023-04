Saiba como assistir ao jogo do Cruzeiro no Brasileirão. Foto: Reprodução Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Quando é o 1º jogo do Cruzeiro no Brasileirão 2023 e onde assistir

O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Foram três temporadas na segunda divisão até conquistar o tão sonhado acesso para a elite. O primeiro desafio do time mineiro vai ser o Corinthians, fora de casa, na primeira rodada do Brasileirão.

O Campeonato Brasileiro da Série A é composto por vinte clubes das mais diferentes regiões. Em pontos corridos, disputam 38 rodadas em dois turnos onde enfrentam todos os rivais por duas vezes: uma dentro de casa e a outra como visitante.

O time que ocupar a primeira posição até a última rodada será declarado o campeão brasileiro.

Que dia é o jogo do Cruzeiro no Brasileirão?

A estreia do Cruzeiro no Brasileirão vai ser no domingo, 16 de abril, às 16h, contra o Corinthians. A Raposa visita o Timão na Neo Química Arena, na capital paulista, na primeira rodada da competição.

O time perdeu para o América na semifinal do Campeonato Mineiro. Depois, perdeu para o Náutico na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo contra o Corinthians na estreia do Brasileirão pode ser a virada do clube azul na temporada.

Este vai ser o confronto de número 91. No total, o Corinthians acumula 38 vitórias, enquanto o Cruzeiro tem 30 triunfos e 22 empates, de acordo com dados do portal Meu Timão.

Confira os detalhes da estreia do Cruzeiro.

Corinthians x Cruzeiro - 1ª rodada do Brasileirão

Domingo, 16 de abril às 16h (horário de Brasília)

Neo Química Arena, em São Paulo

Quem é o técnico do Cruzeiro?

Com a saída de Paulo Pezzolano, a diretoria do Cruzeiro trouxe o português Pepa para assumir o comando do elenco na temporada 2023. Antes de ser treinador, o profissional jogou em clubes como Benfica, Lierse, Varzim, Paços Ferreira e Olhanense.

Foi em 2009 que Pepa decidiu treinar times de futebol. Ele começou em categorias de base do Taboeira e do Benfica, até que em 2013 ganhou a primeira chance no profissional ao treinar o Sanjoanense. Depois, passou por Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães e em 2022 no Al Tai, da Arábia Saudita..

Na Arábia foram 16 jogos com seis vitórias, um empate e nove derrotas.

🦊🗓️ Confira nossa 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐥, Nação Azul! Semana importante de estreia na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, com dois jogos fora de casa. VAMOS PRA CIMA! 👊#GiganteCeleste #Cimed pic.twitter.com/jxH71PoNkK — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 10, 2023

Contratações para a temporada

Depois de conquistar o acesso para a Série A, a diretoria cruzeirense fez questão de reforçar o seu elenco para fazer bonito dentro de campo. Começando pelo treinador, com a troca de Paulo Pezzolano para o português Pepa.

O Cruzeiro também trouxe o goleiro Anderson, os zagueiros Neris, Reynaldo e Luciano Castán, os laterais Igor Formiga, Marlon e William, os volantes Richard, Matheus Jussa, Fernando Henrique, Walisson e Ramiro.

No meio de campo, os meias Mateus Vital e Nikão e os atacantes Gilberto, Matheus Davó, Wesley e Rafael Bilu. O clube promete brigar na parte de cima e para isso tem elenco.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro?

O jogo do Corinthians e Cruzeiro na primeira rodada do Brasileirão será transmitido na Globo e no Premiere, além da disponibilidade do serviço de streaming GloboPlay ao vivo.

Na TV aberta, a emissora transmite a partida de estreia da Raposa para os estados de São Paulo, Minas Gerais (exceto Juiz de Fora), Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins e Ceará de graça. A narração vai ser de Luis Roberto com comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Pelo pay-per-view Premiere o torcedor pode assistir na TV paga em qualquer estado. Já no GloboPlay dá para assistir na plataforma em qualquer opção pelo celular, tablet, computador ou smartv.

